Toplu sözleşmedeki artışlar maaş robotuna eklendi

Bu yıl yapılan toplu sözleşmeler 2022 Ocak ayından 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacaktır. Hem genel toplu sözleşmede hem de hizmet kolu bazındaki toplu sözleşmede yer alan mali hak artışları memurlar.net maaş robotuna eklenmiştir.

Ancak kurumsal düzeydeki ödemeler robota eklenmemiştir. Örneğin fazla çalışma düzenlemesi memurlar.net robotunda yer almamaktadır.

Memurlar.net Maaş Robotunda, Gelişmiş Seçeneklerden, 2022 yılı Ocak ayını seçerek değişiklikleri görebilirsiniz. Memurlar.net Maaş Robotu için tıklayınız.

Maaş robotunda yapılan değişiklikler şu şekildedir:

- Döner sermaye almayan sağlık personelinin ek ödemesi yüzde 20 oranında artırıldı.

- Öğretim görevlilerinin geliştirme ödeneği (yüzde 60'ı ödenecek)

- İtfaiyeci ek ödeme puanı 5 puan arttırıldı

- Koruma ve güvenlik görevlisi ek ödeme puanı 5'ten 'e çıkarıldı. Silahlı olarak görev yapanlara ayrıca 5 puan daha verildi.

- Gassal'ların ilave 500 puan iş güçlüğü zammı verildi

- Sözleşmeli idari büro görevlisi ve idari destek görevlisi ek ödeme oranlarına 10 puan ilave edildi.

- Sözleşmeli mübaşir ek ödeme oranı 7 puan artırıldı

- Veznedarların mali sorumluluk zammının % 50 artırımlı ödenmesi öngörülmüştü. Yeni düzenlemede ilave 700 puan mali sorumluluk zammı verildi.

- Yurt yönetim memurlarının özel hizmet tazminat oranları 5 puan, ek ödemeleri 10 puan artırılmıştır.

- Adalet hizmetleri tazminatları il bazında artırıldı.

- Diyanet İşleri Başkanlığında imam hatip ile müezzin kayyımların ek ödemeleri %5 oranında artırıldı.

- İcra memurlarının özel hizmet tazminatları 5 puan artırıldı

- Orman muhafaza memurlarının 5 puanlık özel hizmet tazminatı artışı 10'a yükseltildi.

- Sözleşmeli Orman muhafaza memurlarının 10 puan ek ödeme fazla alacak

