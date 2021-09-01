Formasyon kararı Tebliğler Dergisinde yayımlandı
Pedagojik formasyon kararı Ağustos 2021 Tebliğler Dergisinde yayımlandı
|01 Eylül 2021 14:08
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Öğretmenliğe yapılacak atamalarda pedagojik formasyonun yeniden geçerli sayılmasına ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Kararı, MEB tarafından çıkarılan Tebliğler Dergisinde yayımlandı.
Pedagojik formasyon kararı, üniversitelerin yeniden pedagojik formasyon kursu açması anlamına gelmektedir.
İşte Tebliğler Dergisinde yayımlanan karar
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