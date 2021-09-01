1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Alevli şov yapan davulcu yandı

Şanlıurfa'da davula kolonya döküp şov yapmaya çalışan davulcu Müslüm Akan (47) alevlerin üzerine sıçramasıyla yandı.
01 Eylül 2021 14:12
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Olay, Şanlıurfa'da bir düğün salonunda meydana geldi. Davulcu Müslüm Akan, şov için davuluna kolonya döküp çakmakla yaktı. Başka bir çalışanın da alevlere kolonya dökmesi ile bu kez Müslüm Akan'ın gömleği tutuştu.

İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Yüzü ve saçında yanıklar oluşan Akan, kaldırıldığı hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Alevli şov davetlilerin cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, alevli şov yapan Müslüm Akan'ın çaldığı davulun üzerine başka birinin kolonya dökmesi ve alevlerin kendisine sıçraması yer alıyor.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüsten 8 ferdini kaybeden aileyi aşı önceliği kurtardı
01 Eylül 2021 15:14		 Komandoların Bozkurt'a vedası: Çatakta, batakta, Bozkurt'ta daima hazır
01 Eylül 2021 13:45
İBB Sözcüsü: İSPARK yıl sonunda kara geçecek
31 Ağustos 2021 23:31		 Dereden gelen kötü kokuya vantilatörlü önlem
31 Ağustos 2021 18:58
Başkasının HES kodunu kullanan korona hastası, otobüste yakalandı
31 Ağustos 2021 18:55		 Kendi yaptığı elektrikli bisiklete talep olunca satışa da başladı
31 Ağustos 2021 18:19
1975'te sıfır kilometre aldığı 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor
31 Ağustos 2021 17:03		 Antalya 8 ayda 5 milyon yabancı turist ağırladı
31 Ağustos 2021 16:45
Kütahya'da 5 büyüklüğündeki deprem sonrasında 16 artçı sarsıntı
31 Ağustos 2021 15:51		 Mangal yasağı tavuk fiyatlarını düşürdü
31 Ağustos 2021 15:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:52 - Emre Erciş'i silahla yaralayan zanlılara yardım eden kişi gözaltına alındı15:43 - Türkiye'de ilk kez 8 hastaya gen tedavisi uygulandı15:26 - Ormanlara giriş yasağı 1 ay daha uzatıldı15:20 - Kravatlı simitçi, takım elbisesinden yaz sıcağında da vazgeçmiyor15:17 - Trenlerde aşı kartı ve PCR testi zorunluluğu 6 Eylül'de başlıyor15:17 - Diyanet, 2021 yılı kariyer basamaklarında yükselme sınav duyurusunu yayımladı
15:14 - Koronavirüsten 8 ferdini kaybeden aileyi aşı önceliği kurtardı15:05 - ASELSAN ihracatta 'iyi haberlere' hazırlanıyor15:02 - Valilikten 'göçmenlerin zorla Meriç Nehri karşısına geçmeye zorlandığı' iddialarına açıklama14:57 - Bahçeli açıkladı: Seçim barajı yüzde 7 olacak14:56 - Başrolünü milletvekilinin oynadığı organ nakli skandalı14:51 - İş dünyası ikinci çeyrek büyüme rakamlarına ne dedi?
14:43 - Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı14:38 - ATV'lerle caretta caretta yavrularını ezip, gönüllüyü de yaraladılar14:34 - Belediye Başkanı kendisini eleştiren vatandaşa dakikalarca küfretti14:31 - MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan rezerv açıklaması14:27 - Can Ataklı'dan İBB'ye sert İSPARK eleştirisi
14:24 - Kılıçdaroğlu: Birden fazla adayımız olabilir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Hukuk bölümlerinin taban puanı muazzam düştü
3 kızını öldüren İmam'ın ifadesi ortaya çıktı
Üniversite, GYS'de tüm adaylara 100 puan verdi!
SGK Başkanı İsmail Yılmaz görevinden ayrıldı
Toplu sözleşmedeki artışlar maaş robotuna eklendi
Kira zammında şampiyon semt... Fiyatlar 4 katına çıktı
Kuvvetli yağış geliyor, 8 il için 'sel' uyarısı!
3600 Ek gösterge sadece 4 meslek grubunu mu ilgilendiriyor?
İnşaatta maliyet krizi
Dershaneye gitmeden, sadece okulun imkanlarıyla Boğaziçi'nde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bugün olanlar 4
kafa radyo 1
cep telefonum 3
kulaklık 2
çok zayıf birisine ye de kilo al demek 1
güne nasıl başlarsan öyle gider 2
kakaolu kek 2
tasnif dışı 1
determinizm 1
Yazlık kışlıkların bu yıl yer değiştirememesi 1
SON İLANLAR
Diyanet'ten kariyer basamaklarında yükselme sınav duyurusu
Paris Büyükelçiliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Sınav İlanı
Yükseköğretim Kalite Kurulu sözleşmeli 5 personel alacak
Yükseköğretim Kalite Kurulu Sözleşmeli Mütercim-Tercüman alacak
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi, Mevsimlik 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam