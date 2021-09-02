YKS sonuçlarına göre kapanmakla karşı karşıya alan lisans programları

2021 YKS sonuçlarına göre devlet yükseköğretim kurumlarında İİBF, mühendislik ve ziraat başta olmak üzere birçok programda geçen yıllara nazaran ciddi kontenjan doluluk sorunu yaşanmaktadır. Özellikle bu sene barajı geçemeyen öğrenci sayısındaki olumsuz yükseliş tercihlere de yansımıştır.

2021 YKS sonuçlarını devlet lisans programları özelinde analiz ettiğimizde 1.231 programa 10 ve altında öğrenci yerleştiğini görüyoruz. Yükseköğretim Kurulu tarafından yıllardır süre gelen uygulamaya göre, 10 ve altında öğrenci yerleşen lisans programları kapatılmakta ve bir sonraki sene öğrenci kontenjanı verilmemekte ya da kontenjan sayısı sınırlandırılmaktadır.

10 ve altında öğrenci yerleşen programlara üniversite bazlı baktığımızda ise, bu durumda en çok programı olan yükseköğretim kurumlarının Atatürk Üniversitesi (36), Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (25), Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (25), Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (25) ve Uşak Üniversitesi olarak sıralanmıştır.

Diğer taraftan, 10 ve altında öğrenci yerleşen programların puan türlerini göz gezdirdiğimizde 609 eşit ağırlık, 501 sayısal, 105 sözel ve 16 dil olmak üzere toplam 1231'dir. Bu programlara ve üniversitelerin sıralamasına aşağıdaki tablolardan erişebilirsiniz.

10 ve altında öğrenci yerleşen lisans programlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

10 ve altında öğrenci yerleşen lisans programlarının üniversite ve puan türü bazlı sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.