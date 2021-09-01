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Türkiye'nin yeni savunma karargahı: Ay Yıldız

Türkiye'nin gelecekteki savunma karargahı olacak Ay Yıldız Projesi, dizaynı, özgünlüğü, büyüklüğü ve teknolojik özellikleriyle dünyadaki en modern ve fonksiyonel karargahlar arasındaki yerini alacak.
01 Eylül 2021 14:22
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Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarını aynı tesiste bir araya getiren "Müşterek Karargah Projesi"nin temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle 30 Ağustos'ta atıldı.

Faaliyete gireceği tarih 29 Ekim 2023'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 19 Mayıs 2023'e çekilen Müşterek Karargah ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin günün ihtiyaçlarına uygun bir yönetim merkezine kavuşması hedefleniyor.

Kamuoyunda "Ay Yıldız Projesi" olarak da adlandırılan proje ile bir yandan etkin, süratli koordinasyon sağlanması diğer taraftan zamandan, enerjiden ve iş gücünden önemli bir tasarruf yapılması amaçlanıyor.

Mimari yapısıyla dikkati çeken yerleşke 12 milyon 620 bin metrekare alanda konumlanacak.

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları'na ait binalar, "Ay Yıldız Projesi"nin tamamlanmasıyla aynı çatı altında buluşturacak.

Konferans salonları ve tören alanları da bulunuyor

Hilal ve yıldız şeklindeki binaların etrafında kurgulanan yerleşke, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait idari binalar ile toplam 890 bin 000 metrekare kapalı alana sahip olacak.

Toplam 15 bin kişiye hizmet verecek yerleşkenin ana yapısı ortasında yer alan ve ortak kullanılacak hilal şeklindeki yapı içinde biri 1680 kişi kapasiteli, ikisi 502 kişi kapasiteli, ikisi 251 kişi kapasiteli konferans salonları yer alacak. Bu alanları daire formundaki 23 bin metrekarelik tören alanı çevreleyecek.

Dünyadaki en modern ve en fonksiyonel karargahlar arasında

Alanın önünde yıldız şeklinde karşılama ve sergi salonu binası yer alacak.

Farklı mimari yapısının yanı sıra yeni yerleşke beton yapısından siber güvenlik önlemlerine, balistik saldırıdan KBRN tehditlerine kadar inşaat teknolojisinin tüm imkanları kullanılarak tasarlandı.

Çevre dostu ve akıllı niteliklere ait karargah binaları dizaynı, özgünlüğü, büyüklüğü, teknolojik özellikleriyle dünyadaki en modern ve en fonksiyonel karargahlar arasındaki yerini alacak.
Anadolu Ajansı
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