Can Ataklı'dan İBB'ye sert İSPARK eleştirisi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İSPARK krizi yaşanıyor.

İBB'ye bağlı en büyük şirketlerden biri olan İSPARK; gün gün iflasa sürükleniyor.

Konuyu ilk gündeme getiren ise CHP'ye yakınlığı ile tanınan gazeteci Can Ataklı oldu.

İSPARK KONKORDATO İLAN EDEBİLİR



Korkusuz gazetesindeki köşesinde; İSPARK'ın zararlarını açıklayan Ataklı, şirketin zararının iki yılda 115 milyon liraya çıktığını belirtip yıl sonu zararın 200 milyon lirayı bulacağını ve İSPARK'ın yakında konkordato ilan edebileceğini söyledi.

Sıfır maliyetli bir şirketin nasıl zarar ettiğini sorgulayan Ataklı'ya sosyal medya hesabından yanıt veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Ataklı'nın gazeteciliğini eleştirerek haberi yalanladı.

Bugün kamera karşısına geçen Ataklı, Ongun'a yanıt verirken; İBB'nin çeteleştiğini ve ufak bir eleştiri haberinde de Ekrem İmamoğlu yönetiminin kendisini kovdurmaya çalıştığını ifşa edip şu ifadeleri kullandı;

"İBB ETRAFINI SARAN ÇETEMSİ BİR ŞEY VAR"



"Ben şeyi anlayamadım, dün bir İSPARK yazısı yazdım. Hatta burada hiç bahsetmedim bile. Hatta başlık uyarıydı. Fakat İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanlık ve etrafını saran bir çetemsi bir şey var. Bizim belediyelerden, siyasetçilerden hele benim türüm gazetecilerin bir şey beklemesi bir şey beklemesi mümkün değil.

"ŞİMDİ BENİ BULAMIYORLAR"



Ama kafaları hep böyle çalışıyor bunların. Çünkü diyor ki adam, "Arkadaş ben menfaatsiz hiçbir şey yapmıyorum." O halde bu da böyle bir şey. Şimdi bulamıyorlar da. İhbarlar yapıyorlar, patronları arıyorlar, atın bu adamı diyorlar.

"KAÇ KERE BENİ KOVDURMAYA ÇALIŞTILAR"



Ben şeyden biliyorum, TELE1'e kaç kere baskı yaptılar atın bu adamı, atın bu adamı, atın bu adamı diye. Şimdi dün o çeteden biri diyor ki, Can Ataklı baştan sona yanlış. Ya arkadaş, yazıyı bir daha okudum. Siz de okuyun. Ne yanlış anlamadım ki.

"KÖTÜ YÖNETİMİNİZDEN DOLAYI İFLAS EDEBİLİRSİNİZ DİYORUM YANLIŞ DİYORLAR"



Zaten bütün olay zarar üzerine değil, İSPARK'ın kötü yönetiminden dolayı konkordato gelebilir diyorum. Bunu da içerden zaten söylüyorlar. Bütün her şey doğru, yanlış hiçbir şey yok. Diyor ki internet sitesi var, gazeteci olsan bakarsın. Ben senin internet sitene niye bakayım kardeşim? bana getirmiş rakamları göstermişler, orada görüyorum.

"CHP'NİN TROLLERİNİ HAREKETE GEÇİRİYORLAR"



Bana gazetecilik öğretiyor benim yanımda çalışan çocuk, her neyse. Onları da geçtik de ayıptır bunlar. Bir de hemen düşmanlık yaratıp CHP'nin trollerini harekete geçiriyorlar. Böyle aşağılık şey olur mu ya. Onlar, 'zaten bu adam böyle, bu yaşlandı, ne dediği belli değil" falan abuk sabuk, tabii hepsine de dava açıyorum hiç bunların affı yok.

"CUMHURBAŞKANLIĞI O KADAR SARMIŞ Kİ KAFALARINI.."



Ayıptır be. İnsan biraz haddini hududunu bilir. Ama anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanlığı o kadar sarmış ki kafalarını başka bir şey düşünmüyorlar. Onun için her hareketi bir düşmanlık. Kimseye bir düşmanlığım yok kardeşim.

"KARDEŞİM SÖZ VERİYORSUN BİTİRMİYORSUN"



Ama ben eleştiririm, gerçeği söylerim. İSKİ için de söyledik. Kardeşim söz veriyorsun bitirmiyorsun. Vatandaş şikayetçi diyorum, hala şikayetçi. Ama ne oldu?

"İSKİ'NİN BAŞINA GELEN İSPARK'IN BAŞINA GELECEK"



Aynı şey İSPARK Genel Müdürü'nün başına da gelecek. İSKİ Genel Müdürü aradı beni, yedi fırçayı. Şimdi ne yazarsam yazayım hiç tınmıyorlar. Çünkü neden tepe diyor ki bunu ciddiye alma, bu bizim hasmımız, düşmanımız. Çünkü düşman, herkesi düşman beller, öyle yapıyorlar.