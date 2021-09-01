MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan rezerv açıklaması
|01 Eylül 2021 14:31
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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcı toplantıları kapsamında ekonomistlerle videokonferans toplantısı ile bir araya geldi.
Kavcıoğlu, toplum genelinde aşılamanın yaygınlaşmasının, iktisadi faaliyet, istihdam ve cari dengeyi olumlu etkilediğini söyledi.
Öncü göstergelerin, yurt içinde iktisadi faaliyetin, üçüncü çeyrekte dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret ettiğini belirten Kavcıoğlu, yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesini beklediklerini ifade etti.
Kavcıoğlu, "Nisan-ağustos döneminde SWAP anlaşmaları, cevherden altın alımları, reeskont kredileri ve zorunlu karşılık adımlarının katkısı ile brüt rezervlerimiz artmaya devam etti. Rezervlerimiz 85-90 milyar ABD doları seviyelerinden yaklaşık 30 milyar ABD doları artışla 115-120 milyar ABD doları bandına gelmiştir." dedi.
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