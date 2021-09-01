Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye hazırlanırken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.
|01 Eylül 2021 14:43
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