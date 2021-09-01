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Koronavirüsten 8 ferdini kaybeden aileyi aşı önceliği kurtardı

Rize'nin Güneysu ilçesinde koronavirüs nedeniyle 6 ayda 8 ferdini kaybeden, ailenin aşı önceliği çağrısı üzerine İl Sağlık Müdürlüğü hareket geçti. 25 üyesi aşılanan ailede yeni vakaya rastlanmadı.
01 Eylül 2021 15:14
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Koronavirüsten 8 ferdini kaybeden aileyi aşı önceliği kurtardı

İstanbul'da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç, rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

Burada baba ve oğlunun yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Baba Muhammet Genç hastanede, oğlu Burak ise evde tedaviye alındı.

Evde izole olan Burak Genç, geçirdiği kalp krizi sonucu 6 Kasım'da hayatını kaybetti. Burak Genç'in cenazesi, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyünde toprağa verildi.

Cenaze töreni ve taziyelerde virüs yayıldı

Oğlu Burak Genç'in ölüm haberinin ardından hastanede durumu ağırlaşan Muhammet Genç de 12 Kasım'da yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası Muhammet Genç, oğlunun yanına defnedildi.

Taziye ve cenazelerde koronavirüse yakalanan aynı aileden Bünyamin Genç 1 Aralık'ta, İbrahim Genç 4 Aralık'ta, Ali Genç ise 11 Aralık'ta hayatını kaybetti.

Ali Genç'in tedavi gören kardeşleri Fatma Duman 18 Aralık'ta, Aysel Peçe de 21 Şubat'ta hayatını kaybetti. En son 13 Nisan'da Ahmet Genç yaşamını yitirdi.

Ölenlerden Muhammet, İbrahim ve Ahmet Genç'in kardeş oldukları, diğerlerinin ise, Muhammet Genç'in oğlu Burak Genç, kayınbiraderi Ali Genç, Ali Genç'in oğlu Bünyamin ile kız kardeşleri Fatma Duman ve Aysel Peçe olduğu öğrenildi.

Öncelik tanındı, 25 kişi aşı oldu

6 ayda 8 ferdini yitiren, yaşadıkları korku nedeniyle 10 yeni mezar yeri daha hazırlayan ailenin aşı önceliği çağrısı üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ailenin 25 üyesini aşıladı. Aşılarla beraber Genç ailesinde kimse koronavirüse yakalanmadı.

"Aşı sonrası grip bile olmadık"

3 kardeşini, 1 yeğenini, 2 baldızını,1 kayınbiraderini ve kayınbiraderinin oğlunu kaybeden Ali Genç, kardeşlerini defnettiği evlerinin önündeki mezarlıkta her gün dua ediyor.

"Aşılarını olmuş olsalardı aramızda olacaklardı"

Ali Genç, "Yeğenim Burak'ın ölümüyle süreç başladı. Sonrasında kardeşlerim, kaynım ve baldızlarımla beraber 8 kişi hayatını kaybetti. Belki aşılarını olmuş olsalardı aramızda olacaklardı. Bu ölümlerin ardından biz İl Sağlık Müdürlüğü'nden aşı önceliği istedik. Ailemizin geri kalan 25 ferdinin aşıları yapıldı. Şu ana kadar grip bile olmadık. Bu aşılar sayesinde bu hastalıktan ve ölümlerden kurtulduk. İnsanlardan aşı olmalarını temenni ediyorum. Kaçmasınlar, aşılarını olsunlar. Bizi kurtaran aşı oldu, ben buna inanıyorum" dedi.

"Yoğun bakımda neler yaşandığını 8 acıyla gördük"

Aileden en son vefat edenin kardeşi olduğunu söyleyen Genç, "Ahmet Genç, daha yeni birinci aşısını olmuştu ki hastalık kaptı onu. 18 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti. 18 gün hastanede onun yanında refakat ettim. Ben aşılarımı olduğum için bana bir şey olmadı. Aşılarım olmasaydı ben de şu an onun yanında yatıyor olurdum. Allah'ını seven aşısını olsun, maskesini taksın, yine de toplumdan uzak dursun. Bunun acısını çeken bilir. O yoğun bakımlarda neler yaşandığını biz 8 acıyla gördük" diye konuştu.

"Genlerimiz araştırılsın"

Genetik yapılarının araştırılarak ölümlerin nedeninin detaylı ortaya konulmasını isteyen Ali Genç, şunları söyedi:

"Biz yine de genlerimizin araştırılmasını istiyoruz. Bu hastalığa neden bu kadar ağır tepki veriyoruz merak ediyoruz. O yüzden yetkililere yine çağrıda bulunuyoruz."
DHA
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