Trenlerde aşı kartı ve PCR testi zorunluluğu 6 Eylül'de başlıyor
İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre, 6 Eylül'den itibaren şehirler arası trenlerde seyahat edecek yolcuların aşı kartlarını ya da 48 saat içinde yaptırılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekiyor.
|01 Eylül 2021 15:17
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Devlet Demiryolları Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 Eylül tarihinden itibaren trenlerde aşı kartı ve PCR testi zorunluğu uygulamasının başlatılacağını anımsattı.
Pezük, "Şehirler arası trenlerde seyahat edecek yolcularımızın aşı kartlarını ya da 48 saat içinde yaptırılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir" dedi.
"Salgınla mücadelede başarılı olmak ancak hepimizin duyarlı olması ile mümkündür" diyen Pezük, yolcuların tedbirlere uymalarını rica etti. TCDD Taşımacılık olarak gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.
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