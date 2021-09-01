Kravatlı simitçi, takım elbisesinden yaz sıcağında da vazgeçmiyor
|01 Eylül 2021 15:20
|+Aa- Yazdır
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 2005 yılında emekliye ayrılan ve çeşitli işlerde çalışan Berksun, Antalya'nın Alanya ilçesinden 2,5 yıl önce Bursa'ya taşındı.
Kentin tarihi çarşılarında takım elbisesi, kravatı ve boyalı ayakkabılarıyla gezerek işine devam eden Berksun, çevresinde "kravatlı simitçi" olarak tanınıyor.
Evli ve iki çocuk babası Ahmet Berksun, AA muhabirine, Bursa'ya yerleşip iş arayışına giriştiğinde, öğrencilik yıllarında yaptığı gibi simit satmak istediğini ve bir fırında 6 ay çalıştığını söyledi.
Daha sonra Kapalı Çarşı, Tuz Pazarı, Ulu Cami civarı gibi kentin tarihi yerlerinde sepetle seyyar simitçiliğe başladığını belirten Berksun, "Saat 12.00'den sonra çıkıp simitlerimi satıyorum. Hijyen için eldiven kullanıyorum. Sepetin üstüne, her yerine dikkat ediyorum. Bütün müşterilerim de hepsi beni telefondan arar, simit isterler. Pandemiden önce günlük 500 simit satıyordum, şimdi 150-200 simit satıyorum." diye konuştu.
Berksun, işine önem verdiği için takım elbise ve kravatla çalıştığını dile getirdi.
Memurluğu döneminde de şık giyindiğini anlatan Berksun, "Ankara'daki bütün daire başkanlarım, genel müdürlerim şunu söylediler bana; 'Kravatın ekmeğini yedin en sonunda.' Emekli olduktan sonra dışarı çıkarken sanki daireye gitmiş gibi aynı şekilde takım elbiseyle çıkardım." dedi.
Ahmet Berksun, hava sıcak olsa bile takım elbiseden vazgeçmediğini, bundan rahatsızlık duymadığını sözlerine ekledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Sağlık Bilimleri Üniversitesinin kontenjanı doldu
01 Eylül 2021 12:47
|Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı
01 Eylül 2021 12:41
|Yargıtay üyeleri, yeni adli yılın açılışı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
01 Eylül 2021 12:31
|9 yıl dışarıdan okuyan Sema eczacılık fakültesini kazandı
01 Eylül 2021 12:26
|Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
01 Eylül 2021 12:21
|Doğu Karadeniz'de şiddetli ve aşırı yağış uyarısı
01 Eylül 2021 11:52
|'Akdeniz gittikçe kahverengileşiyor'
01 Eylül 2021 11:30
|Öğrencilerin derse daha iyi konsantre olabilmesi için 'düzenli uyku' şart
01 Eylül 2021 11:25
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 3'üncü yılında
01 Eylül 2021 11:14
|İstanbul'da tüm zamanların en yüksek su tüketimi gerçekleşti
01 Eylül 2021 11:13