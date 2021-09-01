Ormanlara giriş yasağı 1 ay daha uzatıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında uygulanan ormanlara giriş yasağının 30 Eylül'e uzatıldığını açıkladı.
|01 Eylül 2021 15:26
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ormanlara giriş yasağının uzatıldığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "İstanbul'umuzda orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, ormanlara girme, orman çevresinde ve içinde mola verme, piknik yapma yasakları 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır. Kurallara uyan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.
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