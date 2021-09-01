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Emre Erciş'i silahla yaralayan zanlılara yardım eden kişi gözaltında

Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırı düzenledikleri gerekçesiyle tutuklanan iki şüpheliye yardım ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı
01 Eylül 2021 15:52
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Emre Erciş'i silahla yaralayan zanlılara yardım eden kişi gözaltında

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, gazeteci Emre Erciş'in geçen ay bacağından silahla yaralanmasına ilişkin başlatılan çalışma sürüyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında silahlı saldırıyı gerçekleştiren E.K. ve B.P. ile irtibatlı olduğu belirlenen B.Y., Bağcılar'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri süren Şüpheli B.Y'nin iki saldırgana yardım ettiği ve olayın azmettiricileriyle birlikte hareket ettiği belirtildi.

- Olayın geçmişi

Gazeteci Emre Erciş, 18 Ağustos günü Silivrikapı'daki evinin yakınında motosikletteki iki kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda bacağından yaralanmıştı.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan E.K. ve B.P., sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı
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