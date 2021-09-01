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Açılmamış damacananın içinden hortum çıktı

Eskişehir'de açılmamış damacana suyun içinde bulunan hortumu gören vatandaşlar şaşırırken, konuyla ilgili konuşan Avukat Pınar Turhanoğlu Gücüyener, sağlığı tehdit ettiği gerekçesiyle olayı yargıya taşıyacaklarını söyledi.
01 Eylül 2021 15:57
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) tarafından dolumu yapılan 'Kalabak' damacana suyundan alan bir vatandaş, içerisindeki hortumu gördü. Sağlık açısından tehlike arz eden damacana ile ilgili yetkililere ulaşmaya çalışan vatandaş, sesini duyuramadı. Açılmamış bir damacanada hortumu gören diğer vatandaşlar da şaşkınlıklarını gizleyemedi. Halkın sağlığını tehdit eden durumla ilgili bir yetkili bulamayan vatandaş, avukatı aracılığıyla konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor.

Yaşanan olay hakkında konuşan Avukat Pınar Turhanoğlu Gücüyener, damacanaya sahip çıkan yetkili olmadığını söyledi. Ürünün sağlıksız olduğunun görüldüğünü ifade eden Gücüyener, "Bu durum ilk kez yaşanmıyor. Kısa zaman önce yeniden damacananın içinden böyle bir yabancı ürün çıkmıştı. Ondan önce bizim tarihi geçmiş damacanalar kullandığımız yani kullanım tarihinin 5 yıl olması gereken sürenin 10 yıllara varan zamanlarda kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Bunlar üst üste olduğu zaman anlıyoruz ki halk sağlığı ile oynamak artık alışkanlık haline gelmiş. Bunun bir yaptırımı olmuyor, bunun bir sonucu olmuyor diye düşünülüp bu devam ediyor. Fakat biz bununla ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Tüketicide bu konuda hem fikir artık bunların son bulması gerektiğine inanıyoruz. Bunun içinde çok büyük bir boru var bu olmayabilirdi hani biz suyun içine neyin nasıl girdiğini ve kalite kontrol yapılıp yapılmadığını bilemiyoruz" dedi.

"Vatandaşlar yetkililere ulaşamamış"

Vatandaşın öncelikle yetkililere ulaşmaya çalıştığını anlatan Gücüyener, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Vatandaşlar artık son çare olarak bize geliyor. Bundan önce muhakkak yetkililere Eski ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ulaşmaya çalışmışlar, bununla ilgili şikayet yapmışlar ve buna rağmen ilgilenen kimse olmamış. Vatandaşa ne bir açıklama yapılmış nede bir sorumluluk alınmış. Artık tüketici vatandaş hem kendini hem de şehirde yaşayanları koruyabilmek adına son çare olarak bize gelmiş. Üzücü olan şu bunların özellikle pandemi döneminde yaşanması. Bu dönemde hem biz hem kurumlar sağlığımıza temizliğe hijyene daha da dikkat ediyoruz. Bu dönem üst üste bunlar yaşandı. İçindeki plastik madde hem kirli hem plastik onun içine nasıl girmiş belli değil. Muhakkak ki sağlığa zararlı kirli ve plastik bir madde suyun içinde bulunması oldukça zararlı, bu damacanaların ne şekilde temizlendiği ve temizlendikten sonra kalite kontrolünün yapılıp yapılmadığı belli değil. Bunu doldurmuşlar ağzını kapatmışlar. Bu kirlilikte içindeki madde ile vatandaşın evine kadar teslim etmişler. Bu gerçekten duyarsızlıktır."
İhlas Haber Ajansı
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