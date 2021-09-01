1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Polislere rüşvet teklif etti, rüşvet ve hakaretten adli işlem başlatıldı

Bolu'da, bir televizyon programındaki yarışmadan diskalifiye edilmesiyle tanınan Murat Özdemir hakkında, sosyal medyadan yaptığı canlı yayında jandarmaya 'Hakaret', aracını çekmek isteyen polislere para teklif ettiği gerekçesiyle 'Rüşvet teklif etmek ve hakaret' suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Özdemir hakkında ayrıca maske takmamaktan idari, alkollü araç kullanmaktan ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan da adli işlem yapıldı.
01 Eylül 2021 16:14
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Bir televizyon programından diskalifiye edilen ve evinde beslediği papağana eziyet ettiği görüntülerle gündeme gelen Murat Özdemir'in, dün sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, polis ve jandarmaya küfrettiğini iddia eden vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Şikayet üzerine adrese gelen polis, Murat Özdemir'e ulaşamadı. Ekipler, Özdemir'in aracını kaldırım üzerinde park halinde görüp, durumu trafik ekiplerine bildirdi. Hatalı park edilen araç çekiciyle kaldırılmak istendi. Bu sırada aracının yanına gelen Özdemir'e, çekici personeli, polis memurlarının talebi üzerine aracı çektiklerini söyledi. Alkollü olduğu öne sürülen Özdemir ise "Yemişim memurunu" diyerek çekici personeline para teklifinde bulundu. Özdemir, bu sırada olay yerindeki polise de direndi ve ayrıca polislere cebinden para çıkarıp, "Alın paranızı" dedi.

Olay yerindeki görevli komiser, "Al paranı cebine koy. Senin paran hiç kimseye lazım değil. 'Yemişim memurunu' diye konuşma. Hadsizlik yapma. Devletin memuruna hakaret edemezsin sen. Aracını çektirmeyeceğim ama haddini bilerek konuş. Devletin bu kadar adamı seninle uğraşıyor burada. Sen kimsin de seninle uğraşacak" diye ikaz etti. Özdemir, hakkındaki şikayet üzerine ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü.

Murat Özdemir, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Özdemir hakkında, sosyal medyada yaptığı canlı yayında jandarmaya küfrettiği iddiasıyla 'Hakaret', aracını çekmek isteyen polislere para teklif ettiği için 'Rüşvet teklif etmek ve hakaret' suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Özdemir'e maske takmamaktan idari işlem, ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan da adli işlem yapıldı.

Güvenlik güçlerine küfretti, polislere para teklif etti
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
30 yıllık birikimi bir telefonla yok oldu
01 Eylül 2021 17:24		 Açılmamış damacananın içinden hortum çıktı
01 Eylül 2021 15:57
Emre Erciş'i silahla yaralayan zanlılara yardım eden kişi gözaltında
01 Eylül 2021 15:52		 ATV'lerle caretta caretta yavrularını ezip, gönüllüyü de yaraladılar
01 Eylül 2021 14:38
Belediye Başkanı kendisini eleştiren vatandaşa dakikalarca küfretti
01 Eylül 2021 14:34		 İki kişiyi öldüren şüpheliyi balkondan giren özel harekat polisleri yakaladı
01 Eylül 2021 14:01
Tartıştığı karısının KADES butonuna bastığını polis kapıya gelince öğrendi
01 Eylül 2021 13:21		 3 kızını öldüren İmam'ın ifadesi ortaya çıktı
01 Eylül 2021 12:15
Karaman'da çıkan silahlı kavgada balkonda uyuyan kadın vuruldu
01 Eylül 2021 11:38		 Kamyonetin fındık kurutanlara çarptığı kazada ölü sayısı ikiye yükseldi
01 Eylül 2021 10:51
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:33 - Hastane bahçesine gelen köpeğe serumlu müdahale17:30 - Kanepenin altına kazdığı çukurda yakalanan zanlı tutuklandı17:24 - 30 yıllık birikimi bir telefonla yok oldu17:20 - Aşı olmayı kabul etmeyen hasta: Keşke geriye dönebilsem ve hemen aşı olsam17:16 - Siyasi partiler yeni yasama yılına hazırlanıyor17:05 - Tepki çeken görüntü: Çocuğun beline ip bağlayıp gezdirdi
17:04 - Bakanlık, müfettişler arasından naklen kontrolör alacak16:55 - 10 saniyede sonuç veren yerli korona testi: Yurt dışından büyük talep16:41 - Balık sezonu açıldı! İşte tezgahlardaki ilk fiyatlar16:34 - Cari açığın azalması Türkiye'nin büyümesine katkı sağlıyor16:26 - Bakan Özer: Meslek liselerinin üretim kapasitesi 1 milyar TL'ye çıkacak16:20 - TRT'den İzmir Marşı açıklaması: Sansür söz konusu değil
16:14 - Polislere rüşvet teklif etti, rüşvet ve hakaretten adli işlem başlatıldı16:03 - Rekabet Kurulu 3 soruşturmayı sonuçlandırdı15:57 - Açılmamış damacananın içinden hortum çıktı15:52 - Emre Erciş'i silahla yaralayan zanlılara yardım eden kişi gözaltında15:43 - Türkiye'de ilk kez 8 hastaya gen tedavisi uygulandı
15:26 - Ormanlara giriş yasağı 1 ay daha uzatıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Hukuk bölümlerinin taban puanı muazzam düştü
3 kızını öldüren İmam'ın ifadesi ortaya çıktı
Üniversite, GYS'de tüm adaylara 100 puan verdi!
Toplu sözleşmedeki artışlar maaş robotuna eklendi
3600 Ek gösterge sadece 4 meslek grubunu mu ilgilendiriyor?
SGK Başkanı İsmail Yılmaz görevinden ayrıldı
Kira zammında şampiyon semt... Fiyatlar 4 katına çıktı
Kuvvetli yağış geliyor, 8 il için 'sel' uyarısı!
Dershaneye gitmeden, sadece okulun imkanlarıyla Boğaziçi'nde
İnşaatta maliyet krizi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aşkın tarifi 2
tropik bitkiler 1
mithat körler 1
Ida kasırgası 1
unutmak 3
kim bilir hangi albümdeyiz 1
arçelik servisi 2
kuş filesi 1
şu an çalan şarkı 4
kakaolu kek 2
SON İLANLAR
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü geçici işçi alacak
Kars Milli Eğitim Müdürlüğü engelli işçi alacak
Diyanet'ten kariyer basamaklarında yükselme sınav duyurusu
Paris Büyükelçiliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Sınav İlanı
Yükseköğretim Kalite Kurulu sözleşmeli 5 personel alacak
Yükseköğretim Kalite Kurulu Sözleşmeli Mütercim-Tercüman alacak
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam