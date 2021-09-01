TRT'den İzmir Marşı açıklaması: Sansür söz konusu değil

TRT, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Polonya'ya karşı galibiyetinin ardından İzmir Marşı ile zafer sevincini yaşadığı anların TRT'de yayınlanmamasına ilişkin açıklama yaptı.



TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Zahit Sobacı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İzmir Marşı'na sansür uygulandığı iddialar reddedildi.



Karşılaşma Bulgaristan'da gerçekleştiği için resmi yayıncının da Bulgaristan olduğu aktarılan açıklamada, 'Bulgaristan'daki yayın kuruluşundan verilen görüntülerin TRT'de herhangi bir kesintiye uğramadan aktarıldığı' kaydedildi.

Sobacı, "Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın yayın formatı gereği her maç sonrası olduğu gibi Türkiye-Polonya maçı sonrasında da yayıncı kuruluş ekrana maça ilişkin detaylı grafikleri yansıtmıştır. Grafiklerin ekrana getirilmesi sırasında İzmir Marşı da alt ses olarak ekrana yansımıştır" dedi.



"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve değerlerimiz hepimizin ortak paydasıdır ve kimsenin tekelinde değildir" denilen açıklamada, iddiaların mesnetsiz olduğu ifadelerine yer verildi.