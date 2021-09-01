TRT'den İzmir Marşı açıklaması: Sansür söz konusu değil
|01 Eylül 2021 16:20
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TRT, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Polonya'ya karşı galibiyetinin
ardından İzmir Marşı ile zafer sevincini yaşadığı anların TRT'de yayınlanmamasına
ilişkin açıklama yaptı.
TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Zahit Sobacı tarafından yapılan
yazılı açıklamada, İzmir Marşı'na sansür uygulandığı iddialar reddedildi.
Karşılaşma Bulgaristan'da gerçekleştiği için resmi yayıncının da Bulgaristan olduğu aktarılan açıklamada, 'Bulgaristan'daki yayın kuruluşundan verilen görüntülerin TRT'de herhangi bir kesintiye uğramadan aktarıldığı' kaydedildi.
Sobacı, "Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın yayın formatı gereği
her maç sonrası olduğu gibi Türkiye-Polonya maçı sonrasında da yayıncı kuruluş
ekrana maça ilişkin detaylı grafikleri yansıtmıştır. Grafiklerin ekrana getirilmesi
sırasında İzmir Marşı da alt ses olarak ekrana yansımıştır" dedi.
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve değerlerimiz hepimizin ortak paydasıdır ve kimsenin tekelinde değildir" denilen açıklamada, iddiaların mesnetsiz olduğu ifadelerine yer verildi.
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