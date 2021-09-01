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Sağlıklı kilo verme ile alakalı önemli tüyolar

Sağlıklı zayıflama nedir? sorusuna cevap veren Özarar, "İnsanlarda hızlı sonuca ulaşma isteği yaratan bir konu zayıf olmak. Ancak bunun hızlı bir yolu yok. Zayıflama ürünlerine başvuran, kendisini tüm gün aç bırakan, yeterli besin almayan her birey kilo sorunundan ziyade çok ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabilir.
01 Eylül 2021 13:00
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Sağlıklı kilo verme ile alakalı önemli tüyolar

Sağlıklı zayıflama nedir? sorusuna cevap veren Özarar, "İnsanlarda hızlı sonuca ulaşma isteği yaratan bir konu zayıf olmak. Ancak bunun hızlı bir yolu yok. Zayıflama ürünlerine başvuran, kendisini tüm gün aç bırakan, yeterli besin almayan her birey kilo sorunundan ziyade çok ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabilir.

Tam olarak burada sağlıklı zayıflama devreye giriyor. Kişiye özel hazırlanmış diyet programları, kişinin yeteri kadar besin aldığı ve besin çeşitliliğinin olduğu bir süreç olması çok önemlidir. Yapılan en büyük hata başkası adına yazılmış diyet listelerini kullanmaktır. Her bireyin günlük kalori ihtiyacı birbirinden farklıdır. Bu ihtiyacı sadece fizyolojik özelliklerimiz belirlemez. Gün içerisindeki hareketliliğimiz, spor veya aktivite alışkanlıklarımız da çok önemli belirleyici bir unsurdur. Düzenli spor yapan bir bireyin ihtiyacı olan besin değerleri, spor yapmayan birine göre çok farklıdır." dedi

Özarar, "Su tüketme alışkanlığı kazanmalıyız."

Sağlıklı olmanın bir şartının da su tüketmek olduğunu belirten Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Koçu Elif ÖZARAR, "Günlük su tüketiminin miktarı çok önemlidir. Yetişkin bir bireyin günde 2.5 lt. su tüketmesi sağlık açısından çok değerlidir. Türk toplumunda genel olarak su içilmiyor. Danışanlarımızın en büyük sorunu su içememek ve biz genelde bu alışkanlığın kazanımı için gün içerisinde 45 dakikada bir alarm kurmalarını ve bir bardak su içmelerini öneriyoruz." dedi

"Kilo vermenin psikolojik boyutuna dikkat edilmelidir."

Güzel olmak zayıf olmaktır ya da zayıflık güzeldir, algısının çok yanlış olduğunu da sözlerine ekleyen Özarar, "Hedefimiz öncelikle sağlığımız olmalıdır. Fazla kilonun vücutta yarattığı tahribatları göz önünde bulundurmak ve ilk etapta bu sebeple kilo vermeye başlamalıyız. Takıntı haline getirilen ve hatta maalesef dayatılan ''zayıflık güzelliktir'' algısı psikolojik olarak bireyleri ciddi anlamda yıpratıyor. Bu durum süreçten sonuç alamamaya hatta daha ciddi sorun haline gelen obeziteye kadar götürüyor. Bununla birlikte sosyal çevreden kopma, yalnızlaşma ve mutsuz olma hali gibi sorunları da beraberinde getiriyor. Kendi beden ve ruh sağlığımızı aynı anda kontrol altında tutmalıyız. Kilo vermeye başlamak için yeterli gücü bulamıyor olabilirsiniz; ama hayatınızı biraz daha güzelleştirmek ve sağlıklı beslenmek için sebebiniz çok. İyi beslenmek insanın kendisine duyduğu saygının göstergesidir." şeklinde konuştu

Memurlar.Net
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