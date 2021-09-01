Siyasi partiler yeni yasama yılına hazırlanıyor

Siyasi parti partilerin kurmayları yaz dönemini tamamen sahada geçirerek sorunları ve halkın beklentilerini raporlaştırdı. Milletvekillerinin genel merkezlere sunduğu raporlar Meclis açılmadan genel başkanlar tarafından değerlendirilecek.

Özellikle yangın ve sel bölgelerinden gelen raporlara ayrı mesai harcanacak. Oradaki vatandaşların beklentileri hem iktidar hem muhalefet tarafından değerlendirilecek.

Sahada çalışmalar eylülde de sürecek

Siyasi partiler eylül ayı boyunca da gezilere hız kesmeden devam edecek. Hem genel başkanlar hem milletvekilleri düzeyinde çalışmalar sahada sürecek.

Meclis gündeminde önemli konular var

Genel merkezlerde bir yandan da yeni yasama yılı hazırlıkları başlayacak.

Gündemde seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesini öngörülen seçim kanunu ve sosyal medya düzenlemesi gibi önemli konular var. Genel merkezlerde bunun için gruplar halinde çalışmalar başladı.

Meclis grup yönetimleri de toplantılarda hazır bulunacak.

AK Parti ve MHP kurmayları bir araya gelecek

Seçim kanununda yapılacak değişiklik konusunda Cumhur İttifakı anlaşma sağladı. Baraj için öngörülen yüzde 7'lik düzenleme de teklifin içinde olacak. AK Parti ve MHP kurmaylarının önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi bekleniyor.

Teklif yeni yasama yılında Meclis'e sunulacak.