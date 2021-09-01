1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Polis memuru kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Bartın İl Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memuru, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
01 Eylül 2021 17:40
+Aa- Yazdır
Polis memuru kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube'de görevli 46 yaşındaki Polis memuru Mümtaz Mutlu evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Polis memuru Mutlu için Bartın İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde tören düzenlendi.

Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Bartın İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Jandarma Komutan Vekili J. Alb. Yıldırım Özbaş ve mesai arkadaşlarının katıldığı törenin ardından Mutlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracı ile toprağa defnedileceği memleketi Zonguldak'a gönderildi.

Kalp krizi sonucu vefat eden Polis memuru Mutlu'nun evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sağlık Bilimleri Üniversitesinin kontenjanı doldu
01 Eylül 2021 18:45		 Akıllı telefonu ve sosyal medya hesabı yok! Tütün tarlasından tıp fakültesine
01 Eylül 2021 18:06
Balık sezonu açıldı! İşte tezgahlardaki ilk fiyatlar
01 Eylül 2021 16:41		 Kravatlı simitçi, takım elbisesinden yaz sıcağında da vazgeçmiyor
01 Eylül 2021 15:20
Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı
01 Eylül 2021 12:41		 Yargıtay üyeleri, yeni adli yılın açılışı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
01 Eylül 2021 12:31
9 yıl dışarıdan okuyan Sema eczacılık fakültesini kazandı
01 Eylül 2021 12:26		 Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
01 Eylül 2021 12:21
Doğu Karadeniz'de şiddetli ve aşırı yağış uyarısı
01 Eylül 2021 11:52		 'Akdeniz gittikçe kahverengileşiyor'
01 Eylül 2021 11:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:17 - Kendisini polis olarak tanıttığı kişiyi 100 bin Euro dolandırdı19:11 - Ankara'daki mülteciler kayıtlı oldukları kentlere gönderilecek18:58 - ABD'de emekli general ve amirallerden Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanına istifa çağrısı18:53 - 3 kızını öldüren müezzin baba tutuklandı18:45 - Sağlık Bilimleri Üniversitesinin kontenjanı doldu18:37 - Erdoğan: Yeni yargı paketi için hemen kolları sıvadık
18:24 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:20 - Gündem seçim barajı: Muhalefet ne diyor?18:16 - Yargıtay Başkanı: Yeni anayasa çalışmalarını destekliyoruz18:13 - Çeyrek altın günü düşüşle tamamladı18:12 - Opera sanatçısı Dağüstün'e saldıran 2 şüpheliye adli kontrol18:10 - Dolar 8,30 TL'nin altına geriledi
18:06 - Akıllı telefonu ve sosyal medya hesabı yok! Tütün tarlasından tıp fakültesine17:54 - Müezzin babalarının öldürdüğü 3 kız çocuğu son yolculuklarına uğurlandı17:53 - Efsane okula dönüş kampanyası17:47 - Haluk Levent koronavirüse yakalandı, 'hiç belirti yok' dedi17:40 - Polis memuru kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
17:33 - Hastane bahçesine gelen köpeğe serumlu müdahale
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Hukuk bölümlerinin taban puanı muazzam düştü
3 kızını öldüren müezzin baba tutuklandı
Üniversite, GYS'de tüm adaylara 100 puan verdi!
Toplu sözleşmedeki artışlar maaş robotuna eklendi
3600 Ek gösterge sadece 4 meslek grubunu mu ilgilendiriyor?
SGK Başkanı İsmail Yılmaz görevinden ayrıldı
Kira zammında şampiyon semt... Fiyatlar 4 katına çıktı
Kuvvetli yağış geliyor, 8 il için 'sel' uyarısı!
Dershaneye gitmeden, sadece okulun imkanlarıyla Boğaziçi'nde
İnşaatta maliyet krizi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kapya biber 1
içinde u harfi olan meyveler 3
sonbahara yakışmak 2
şu an çalan şarkı 3
aşkın tarifi 2
Yazlık kışlıkların bu yıl yer değiştirememesi 1
kurbanlık keçi 2
devrik cümle 1
okullar açılacak mı 2
gelecek kaygısı 2
SON İLANLAR
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü geçici işçi alacak
Kars Milli Eğitim Müdürlüğü engelli işçi alacak
Diyanet'ten kariyer basamaklarında yükselme sınav duyurusu
Paris Büyükelçiliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Sınav İlanı
Yükseköğretim Kalite Kurulu sözleşmeli 5 personel alacak
Yükseköğretim Kalite Kurulu Sözleşmeli Mütercim-Tercüman alacak
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam