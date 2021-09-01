1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Haluk Levent koronavirüse yakalandı, 'hiç belirti yok' dedi

Müzisyen Haluk Levent, Twitter hesabında yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını açıkladı.
01 Eylül 2021 17:47
+Aa- Yazdır
Haluk Levent koronavirüse yakalandı, 'hiç belirti yok' dedi

Ahbap Derneği kurucusu müzisyen Haluk Levent, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Haluk Levent, paylaştığı videoda da, durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Canlarım. Bugün Moskova'da Rus Kızıl Ordu'yla provalar yapacaktım. Cumhuriyet marşlarıyla ilgili. Biliyorsunuz. Biliyorsunuz gelecek ay konserlerim var Rus Kızıl Ordu'yla. Ama olmadı, gidemedim Moskova'ya, çünkü dünden yaptırdığım PCR testi pozitif çıkmış. Ben de inanamıyorum. Yani şaşkınlık içerisindeyim. Çünkü hiçbir belirtisi, hiçbir şeyi yok. Yani Kovid olmadığıma yemin edebilirim ama ispat edemem. Bu nedenle birkaç gün dinlenmem gerekiyor. Doktor iki kez aşı olduğumdan dolayı böyle sağlıklı ve hafif atlattığımı söylüyor. Ama ben hafif niye atlatıyorum onu da bilmiyorum. Dediğim gibi hiç değişen bir şey yok. Ama yine birkaç gün konserlerim var. Onlar ertelenecek. Sizlerle paylaşmak istedim. Ahbap faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu şekilde zoom toplantılarına giriyorum keyifli keyifli."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Hakkı Bulut, Reynmen'e dava açıyor
31 Ağustos 2021 23:02		 Çanakkale kahramanı Yahya Çavuş'un belgeseli çekiliyor
31 Ağustos 2021 22:11
Sinan Akçıl: Ivır zıvır şarkıcılara artık şarkı yok
31 Ağustos 2021 16:22		 Ünlü Tiyatrocu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti
31 Ağustos 2021 09:30
ATV'nin iddialı dizisi için final kararı verildi
30 Ağustos 2021 22:36		 MHP'li Sözlü: Ne çukur bir adamsın sen sözde Tarkan
30 Ağustos 2021 21:38
Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı
30 Ağustos 2021 08:38		 Haluk Levent, konserinde sağlık çalışanıyla dans etti
28 Ağustos 2021 18:53
Neşet Ertaş'ın hayatının film olmasına ailesi dava açıyor
26 Ağustos 2021 23:29		 Ünlü şarkıcı Tarkan'dan aşı itirafı!
26 Ağustos 2021 23:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:17 - Kendisini polis olarak tanıttığı kişiyi 100 bin Euro dolandırdı19:11 - Ankara'daki mülteciler kayıtlı oldukları kentlere gönderilecek18:58 - ABD'de emekli general ve amirallerden Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanına istifa çağrısı18:53 - 3 kızını öldüren müezzin baba tutuklandı18:45 - Sağlık Bilimleri Üniversitesinin kontenjanı doldu18:37 - Erdoğan: Yeni yargı paketi için hemen kolları sıvadık
18:24 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:20 - Gündem seçim barajı: Muhalefet ne diyor?18:16 - Yargıtay Başkanı: Yeni anayasa çalışmalarını destekliyoruz18:13 - Çeyrek altın günü düşüşle tamamladı18:12 - Opera sanatçısı Dağüstün'e saldıran 2 şüpheliye adli kontrol18:10 - Dolar 8,30 TL'nin altına geriledi
18:06 - Akıllı telefonu ve sosyal medya hesabı yok! Tütün tarlasından tıp fakültesine17:54 - Müezzin babalarının öldürdüğü 3 kız çocuğu son yolculuklarına uğurlandı17:53 - Efsane okula dönüş kampanyası17:47 - Haluk Levent koronavirüse yakalandı, 'hiç belirti yok' dedi17:40 - Polis memuru kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
17:33 - Hastane bahçesine gelen köpeğe serumlu müdahale
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Hukuk bölümlerinin taban puanı muazzam düştü
3 kızını öldüren müezzin baba tutuklandı
Üniversite, GYS'de tüm adaylara 100 puan verdi!
Toplu sözleşmedeki artışlar maaş robotuna eklendi
3600 Ek gösterge sadece 4 meslek grubunu mu ilgilendiriyor?
SGK Başkanı İsmail Yılmaz görevinden ayrıldı
Kira zammında şampiyon semt... Fiyatlar 4 katına çıktı
Kuvvetli yağış geliyor, 8 il için 'sel' uyarısı!
Dershaneye gitmeden, sadece okulun imkanlarıyla Boğaziçi'nde
İnşaatta maliyet krizi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kim bilir hangi albümdeyiz 1
kahveye giden erkekler 1
hayatında bir türlü olmayan şey 1
son dönemde artan yasak ilişki haberleri 2
kafa radyo 1
ferhan şensoy 2
aşkın tarifi 2
kuş filesi 1
şu an çalan şarkı 3
hayatımızdan kaybolan şeyler 4
SON İLANLAR
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü geçici işçi alacak
Kars Milli Eğitim Müdürlüğü engelli işçi alacak
Diyanet'ten kariyer basamaklarında yükselme sınav duyurusu
Paris Büyükelçiliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Sınav İlanı
Yükseköğretim Kalite Kurulu sözleşmeli 5 personel alacak
Yükseköğretim Kalite Kurulu Sözleşmeli Mütercim-Tercüman alacak
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam