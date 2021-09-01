Haluk Levent koronavirüse yakalandı, 'hiç belirti yok' dedi

Ahbap Derneği kurucusu müzisyen Haluk Levent, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.



Haluk Levent, paylaştığı videoda da, durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Canlarım. Bugün Moskova'da Rus Kızıl Ordu'yla provalar yapacaktım. Cumhuriyet marşlarıyla ilgili. Biliyorsunuz. Biliyorsunuz gelecek ay konserlerim var Rus Kızıl Ordu'yla. Ama olmadı, gidemedim Moskova'ya, çünkü dünden yaptırdığım PCR testi pozitif çıkmış. Ben de inanamıyorum. Yani şaşkınlık içerisindeyim. Çünkü hiçbir belirtisi, hiçbir şeyi yok. Yani Kovid olmadığıma yemin edebilirim ama ispat edemem. Bu nedenle birkaç gün dinlenmem gerekiyor. Doktor iki kez aşı olduğumdan dolayı böyle sağlıklı ve hafif atlattığımı söylüyor. Ama ben hafif niye atlatıyorum onu da bilmiyorum. Dediğim gibi hiç değişen bir şey yok. Ama yine birkaç gün konserlerim var. Onlar ertelenecek. Sizlerle paylaşmak istedim. Ahbap faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu şekilde zoom toplantılarına giriyorum keyifli keyifli."