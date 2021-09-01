Müezzin babalarının öldürdüğü 3 kız çocuğu son yolculuklarına uğurlandı
|01 Eylül 2021 17:54
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Of ilçesine bağlı Uluağaç Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde babaları Emre Göktaş'ın tabancayla vurarak öldürdüğü Yaren (10), Hiranur (7) ve Elif Beyza Göktaş'ın (4) cenazeleri Trabzon Adli Tıp Kurumu Başkanlığındaki otopsinin ardından, anneleri Sibel Göktaş'ın ailesinin yaşadığı, ilçeye bağlı Taşhan Pazarı Mahallesi'ne getirildi.
Merkez Camisi'nde helallik alınmasının ardından düzenlenen cenaze törenine, çocukların dedesi Yüksel Çakır, dayısı Ercan Çakır ve diğer yakınlarının yanı sıra Vali İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Sırma, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Of Kaymakamı Hayrettin Çiçek ve vatandaşlar katıldı.
Vali Ustaoğlu, dede Yüksel Çakır'a başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.
Yapılan duanın ardından 3 çocuğun cenazesi Taşhan Pazarı Mahallesi'ndeki aile kabristanına defnedildi.
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