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Yargıtay Başkanı: Yeni anayasa çalışmalarını destekliyoruz

Yargıtay Başkanı Akarca: "Yeni bir anayasa hazırlanması, iktidar ve muhalefet partilerinin gündemine yeniden girmiştir. Biz de bu arayışı destekliyoruz."
01 Eylül 2021 18:16
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Yargıtay Başkanı: Yeni anayasa çalışmalarını destekliyoruz

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı

Yargıtay Başkanı Akarca: "Yeni bir anayasa hazırlanması, iktidar ve muhalefet partilerinin gündemine yeniden girmiştir. Biz de bu arayışı destekliyoruz."

"(Yeni anayasa) Hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı gibi konularda yüksek standartlar hedeflenmelidir."

"(Sahte hesapların kullanımı) Bilinmelidir ki günlük hayatta suç teşkil eden her söz ve davranış sosyal medya ortamında da suçtur."
Anadolu Ajansı
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