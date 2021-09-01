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Gündem seçim barajı: Muhalefet ne diyor?

Seçim barajının düşürülmesine yönelik çalışmalar muhalefetin de gündeminde. Cumhuriyet Halk Partisi'nden, "Baraj sıfıra indirilmeli", İyi Parti'den ise "Amaç, parlamentoda daha fazla partinin temsil edilmesi ise alkışlarız" açıklaması geldi.
01 Eylül 2021 18:20
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Gündem seçim barajı: Muhalefet ne diyor?

Muhalefet temsilcileri, seçim barajının düşürülmesine yönelik çalışmaları Meclis'te değerlendirdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, milletin farklı düşünen her kesiminin TBMM'de sesinin duyulabilmesi için seçim barajının kaldırılması gerektiğini belirterek, "Milletle yüzleşmekten korkmamalılar, milletle yüzleşmekten korkmuyorlarsa seçim barajını yüzde sıfıra indirsinler. Tamamen kaldırsınlar derhal sandık kursunlar bizim hiçbir korkumuz yok." dedi.

"Seçim barajı ile beraber ittifak barajı da getirecekler"

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise, sadece seçim barajı değil, ittifak barajına yönelik bir hazırlığın da olduğunu iddia etti.

Türkkan, "Parlamentoda daha fazla partinin daha fazla görüşün temsil edilmesine yönelik çalışma ise alkışlarız. Burada maksat seçim barajı ile beraber ittifak barajı da getirecekler. Amaç şu ittifak barajıyla beraber çok az oy alan partilerin ittifaka girmesinin önüne geçmek." ifadelerini kullandı.
TRT
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