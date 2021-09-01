ABD'de emekli general ve amirallerden Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanına istifa çağrısı
|01 Eylül 2021 18:58
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ABD, 30 Ağustos'ta gece saatlerinde Afganistan'dan geri çekilmenin tamamlandığını duyurmuş, ülke tarihinin en uzun savaşı 20 yıl sonra sona ermişti. Geri çekilmenin tamamlanmasının ardından ilk kez konuşan ABD Başkanı Joe Biden, ABD askeri personelinin Afganistan'daki tahliye sürecini "olağanüstü başarı" olarak nitelendirmişti.
Afganistan'dan çekilmenin ardından kendilerini "Flag Officers 4 America" (Amerika İçin Bayrak Subayları) olarak adlandıran 87 emekli general ve amiral 30 Ağustos'ta yayınladıkları açık mektup ile Savunma Bakanı LIyod Austin ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in istifasını istedi. Afganistan'dan geri çekilmenin "feci" olarak nitelendirildiği mektupta, Austin ve Milley'in geri çekilmede kilit rolleri olduğu ve acele geri çekilme sonucunda bilinmeyen sayıda ABD'linin tehlikeli bölgelerde mahsur kaldığı belirtildi.
Mektupta, Austin ve Milley'in Başkan Biden'ı bu tehlikeli geri çekilmeye karşı mümkün olan en güçlü şekilde tavsiye vermeleri gerektiği ifade edilerek, "Acele çekilmeyi durdurmak için yetkileri dahilinde her şeyi yapmamışlarsa istifa etmeleri gerekir" denildi.
Austin ve Milley'in Başkan Biden'ı aceleyle ülkeden çıkmamaya ikna etmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaları halinde ise protesto amacıyla istifa etmeleri gerektiği belirtilen mektupta, "Eğer vatandaşlarımızın ve Amerika'ya bağlı Afganların güvenliğini sağlamadan Başkanı aceleyle ülkeden çıkmamaya ikna etmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılarsa, vicdanen ve kamuoyuna yapılan açıklama gereği protesto amacıyla istifa etmeleri gerekirdi" ifadelerini yer verildi.
"Trajik ve önlenebilir fiyasko"
Mektupta ayrıca, "Ordudaki temel bir ilke, sorumluları eylemlerinden veya eylemsizliklerinden sorumlu tutmaktır. Bu trajik ve önlenebilir fiyasko için her düzeyde hesap verebilirlik olması gerekiyor" denildi.
"Amerika'nın itibarına 'tarif edilemez' zararlar verildi"
Afganistan'dan hızlı geri çekilmenin sonuçlarının çok büyük olduğu ifade edilen mektupta, Amerika'nın itibarına "tarif edilemez" zararlar verildiği belirtildi. Gelişmiş askeri teçhizatın ABD'nin düşmanlarının eline geçmesinin "felaket" olduğu ifade edilen mektupta, Çin ve Rusya gibi düşmanların "Afganistan'da sergilenen zayıflık nedeniyle Amerika'ya karşı harekete geçmeye cesaretlendireceği" ve teröristlerin ABD-Meksika sınırından ABD'ye serbestçe girebileceği aktarıldı.
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