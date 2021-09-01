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Kendisini polis olarak tanıttığı kişiyi 100 bin Euro dolandırdı

Trabzon'da, kendisini polis olarak tanıttığı kişiyi 100 bin 500 Euro dolandırdığı tespit edilen şüpheli, Denizli'de polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin çantasında 89 bin 750 Euro ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
01 Eylül 2021 19:17
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Kendisini polis olarak tanıttığı kişiyi 100 bin Euro dolandırdı

Denizli'nin Sarayköy ilçesi girişinde bu sabah denetim yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu. Yapılan Genel Bilgi Toplama Sistemi (GBT) kontrolünde takside bulunan bir kişinin Trabzon'da meydana gelen dolandırıcılık olayı nedeniyle arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin Trabzon'da kendisini polis olarak tanıttığı kişiyi 100 bin 500 Euro dolandırdığı ortaya çıktı. Şüphelinin çantasında yapılan aramada 89 bin 750 Euro ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA
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