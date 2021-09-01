1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

7 asırlık camiye raylı minber

Gaziantep'te 13'üncü yüzyılda yapıldığı belirtilen Boyacı Camisi'nin minberi, cuma günleri duvardaki raylı sistemiyle çekilince 3 metre boyunca açılıyor ve hutbe okunduktan sonra itilerek tekrar yerine konuluyor. Alandan tasarruf etmek amacıyla duvara gömme olarak tasarlanan minbere sahip olan tarihi cami, bu özelliği ile birçok kişinin ilgisini çekiyor.
01 Eylül 2021 19:38
+Aa- Yazdır
7 asırlık camiye raylı minber

Boyacı Mahallesi'ndeki, 13'üncü yüzyılda Kadı Kemaleddin veya Boyacı Yusuf tarafından yaptırıldığı rivayet edilen Boyacı Camisi'ne aynı dönemde marangoz Mehmet Ağa tarafından da raylı sistem minber yapıldı. Raylı minber, alandan tasarruf etmek amacıyla duvara gömme olarak tasarlandı.

Kent tarihi üzerine araştırmalar yapan mimar Abdulkadir Evişen, Boyacı Camisi'nin yapısında Selçuklu İmparatorluğu'na ait izlerin görüldüğünü ancak caminin Memlükler zamanında yapıldığını söyledi. Boyacı Camisi'nin mimari olarak farklı yapıya sahip olduğunu dile getiren Evişen, minberinin de diğer camilere örnek olduğuna dikkat çekti. Minberin ray özelliğinin de halen kullanılmaya müsait olduğunu ve bu durumun vatandaşların ilgisini çektiğini anlatan Evişen, ''Caminin minberi raylı sistemle hareket etmektedir. Cuma hutbeleri bu minberde okunur. Daha sonra Cuma'nın farzı kılınır. Minberin altı raylıdır ve öndeki taşın içine gömülüdür. Minberin işçiliğine saygı duymamak elde değil. Bu minberi marangoz Mehmet Ağa yapmıştır. Bu minberi yaptıktan sonra da kendisi Manisa'ya davet edilmiştir. Yine orada bir camiye de bu minberden yapmıştır. Mehmet Ağa kendi ifadelerinde kalfalığını Boyacı Camisi'nde ustalığını ise Manisa'da yaptığını söyler. Bu minberin nakışları üzerinde sedef kakmalar yer alır. Sedef kakmaları zamanla dökülmeye başlamış ve 2015 yılında restore edilmiştir" diye konuştu.

Abdulkadir Evişen, raylı minberin yapılma hikayesini ise imam hutbe vereceği zaman kuzey tarafta kalan cemaatin imamı görmesini sağlamak ve alandan tasarruf etmek amacıyla tasarlandığını anlattı. Evişen, minberin ceviz ağacından yapıldığını ve büyük bir ustalıkla tasarlandığını dile getirirken, kentteki 3 camide de raylı minberlerin bulunduğunu sözlerine ekledi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Başkentte sağanak yağış etkili oldu
01 Eylül 2021 20:00		 Kütahya'daki depremin ardından 49 artçı sarsıntı yaşandı
01 Eylül 2021 19:45
Bozkurt'ta yüz yüze eğitim 20 Eylül'de başlayacak
01 Eylül 2021 19:40		 Batık avcısı 'Arkeo'ya basınç odası eklendi
01 Eylül 2021 19:32
Heybeliada'da yeşillendirme çalışması başladı
01 Eylül 2021 19:23		 Müezzin babalarının öldürdüğü 3 kız çocuğu son yolculuklarına uğurlandı
01 Eylül 2021 17:54
Hastane bahçesine gelen köpeğe serumlu müdahale
01 Eylül 2021 17:33		 Aşı olmayı kabul etmeyen hasta: Keşke geriye dönebilsem ve hemen aşı olsam
01 Eylül 2021 17:20
Tepki çeken görüntü: Çocuğun beline ip bağlayıp gezdirdi
01 Eylül 2021 17:05		 Koronavirüsten 8 ferdini kaybeden aileyi aşı önceliği kurtardı
01 Eylül 2021 15:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:47 - Ankara-Sivas arası YHT ile 2 saate düşüyor20:44 - Erdoğan, yeni Yargıtay binasına ilişkin detayları paylaştı20:42 - Taksi şoförünün açtığı davayı, taksi sahibi kazandı20:00 - Başkentte sağanak yağış etkili oldu19:59 - Günlük Covid-19 vaka sayısı 24 bin sınırına dayandı19:50 - TMSF'den Yaşamevim ödemelerine ilişkin açıklama
19:48 - Tevfik Göksu: İSPARK'ın zararı 100 milyon lira19:45 - Kütahya'daki depremin ardından 49 artçı sarsıntı yaşandı19:42 - Erdoğan, Güvenlik Bilimleri Fakültesinin açılışını yaptı19:40 - Bozkurt'ta yüz yüze eğitim 20 Eylül'de başlayacak19:38 - 7 asırlık camiye raylı minber19:32 - Batık avcısı 'Arkeo'ya basınç odası eklendi
19:28 - DSÖ haftalık raporunda uyardı: 'Mu Varyantı'19:26 - 'Delta varyantına yakalanalar semptomlarına göre beslenmeli'19:23 - Heybeliada'da yeşillendirme çalışması başladı19:21 - Bilgisayar mühendisi teknolojiyi safran tarlasına taşıdı19:17 - Kendisini polis olarak tanıttığı kişiyi 100 bin Euro dolandırdı
19:11 - Ankara'daki mülteciler kayıtlı oldukları kentlere gönderilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Hukuk bölümlerinin taban puanı muazzam düştü
3 kızını öldüren müezzin baba tutuklandı
Üniversite, GYS'de tüm adaylara 100 puan verdi!
Toplu sözleşmedeki artışlar maaş robotuna eklendi
3600 Ek gösterge sadece 4 meslek grubunu mu ilgilendiriyor?
SGK Başkanı İsmail Yılmaz görevinden ayrıldı
Kuvvetli yağış geliyor, 8 il için 'sel' uyarısı!
Kira zammında şampiyon semt... Fiyatlar 4 katına çıktı
Dershaneye gitmeden, sadece okulun imkanlarıyla Boğaziçi'nde
Başrolünü milletvekilinin oynadığı organ nakli skandalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cep telefonum 3
mithat körler 1
devrik cümle 1
Bugün olanlar 4
sıfırlamak 1
Uluslararası ticaret ve finansman 1
aşkın tarifi 2
unutulmayan öğrencilik anıları 1
güne nasıl başlarsan öyle gider 4
Şebnem 1
SON İLANLAR
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü geçici işçi alacak
Kars Milli Eğitim Müdürlüğü engelli işçi alacak
Diyanet'ten kariyer basamaklarında yükselme sınav duyurusu
Paris Büyükelçiliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Sınav İlanı
Yükseköğretim Kalite Kurulu sözleşmeli 5 personel alacak
Yükseköğretim Kalite Kurulu Sözleşmeli Mütercim-Tercüman alacak
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam