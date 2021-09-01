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Tevfik Göksu: İSPARK'ın zararı 100 milyon lira

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İSPARK'ın 2020 yılı sonu itibarıyla 100 milyon lira zararı olduğunu bildirdi. Ayrıca Göksu, "İSPARK nasıl zarar eder?' diyen İBB Başkanı'na soruyorum, 1 yılda İSPARK'ı nasıl 100 milyon zarar eden şirket haline getirdiniz?" ifadelerini kullandı.
01 Eylül 2021 19:48
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Tevfik Göksu: İSPARK'ın zararı 100 milyon lira

Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, son günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki çok sayıda otobüs, tramvay ve metrobüs ile ilgili arıza haberlerinin takip edildiğini söyledi.

"İstanbul Kart" ve "Hamidiye Su" ile ilgili haberleri de anımsatan Göksu, son günlerde en çok konuşulan konulardan birinin İstanbul Büyükşehir Belediyesinin AK Parti'de olduğu dönemde çok büyük projelerinden birisi olan İSPARK ile ilgili olduğunu belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'nin AK Parti dönemindeyken, "İSPARK niçin zarar eder?" diye sorduğunu ifade eden Göksu, şöyle devam etti:

"AK Parti döneminde biz teslim ettiğimizde, yani AK Parti yönetimi teslim ettiğinde İSPARK'ın 18 milyon zararı vardı. 18 milyon zarar, 2019 yılı itibarıyla CHP'ye geçtikten sonra 37 milyona çıktı. Peki bugün İSPARK'ın 2020 yılı sonu itibarıyla kaç milyon zararı var? İşte kendilerinin yapmış olduğu denetim raporu burada. Bütün rakamları manipülasyonlarla değiştirmelerine rağmen yapmış oldukları en basit hesapla 66 milyon, 2020 yılında zararları var. Hele hele orada 33 milyonluk bir rakam var ki ticari alacaklar diye faturalandırmamış alacaklar bölümüne, onu aktiflere katarak buraya düşürmüşler. Onu da eklediğinizde İSPARK'ın 2020 yılı sonu itibarıyla 100 milyon zararı var. Şimdi ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına soruyorum, 2020 yılı, yani 1 yılda İSPARK'ı nasıl 100 milyon zarara uğrattınız? Sakın 'pandemi' demeyin. Çünkü pandemi zarar etmenize değil tam tersine kar etmenize vesile oldu. İşçilerinizin maaşları devlet tarafından ödendi, sigortaları devlet tarafından ödendi. Birçok insanı sadece partizanca işinden ve ekmeğinden ettiniz. Buna rağmen nasıl zarar ettiniz? Acaba zarar etmenizin sebebi şunlar mı? Örneğin İSPARK'ın yönetim kurulu üyesi sayısını artırdınız, partizanca insanları yönetim kuruluna atadınız, partizanca insanları İSPARK kadrolarına aldınız, Acaba İSPARK'ın gelirleri başka açık alanlara mı gitti?"

Göksu, "İSPARK nasıl zarar eder?' diyen İBB Başkanı'na soruyorum, 1 yılda İSPARK'ı nasıl 100 milyon zarar eden şirket haline getirdiniz?" ifadelerini kullandı.

"YIL SONUNDA KAR HEDEFLENMEKTEDİR"

İBB'nin yaptığı yazılı açıklamada ise İSPARK'ın 2019 ve 2020 yılı sonları itibariyle hazırlanan ve bağımsız denetimden geçerek Genel Kurul tarafından onaylanan mali tabloların kurum internet sitesi üzerinden yayınlandığı belirtilmişti.

Bu verilere "www.ispark.istanbul" sitesi üzerinden "Bilgi Toplumu Hizmetleri" sekmesinden kolayca ulaşıldığı aktarılan açıklamada, "Bu mali tablolarda İSPARK'ın 2019 yılındaki zararı 42.9 milyon TL'dir. 2020 yılında tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi döneminde otoparklar 31 gün kapalı olmasına ve belirli saatlerdeki sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen zarar miktarı 2020 yılında 6.8 milyon TL'ye gerilemiştir. 2021 yılında ise haziran sonuna kadar kısıtlı ve kapalı günlerde işletme alanlarının çalışmamasına rağmen yıl sonunda kar hedeflenmektedir." denilmişti.
Anadolu Ajansı
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