TMSF'den Yaşamevim ödemelerine ilişkin açıklama
|01 Eylül 2021 19:50
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TMSF'den yapılan açıklamada, Yaşamevim Gayrimenkul A.Ş hakim ortağı ile sürdürülen borcun yapılandırılması görüşmelerinde gelinen noktaya ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Görüşmelerde sona gelinmiştir. Bu nedenle, varılan mutabakat neticesinde kayıt kabul işlemlerine başlanacaktır. Söz konusu 'tasfiye halinde Yaşamevim A.Ş'de tasarrufu bulunan hak sahiplerinin, ıslak imzalı dilekçeler ile şirket merkezine başvuru yapması gerekmektedir. Başvuruların 'Tasfiye Halinde Yaşamevim Gayrimenkul Anonim Şirketi Tasfiye Komisyonu'na hitaben yazılacak dilekçeler ile 'Tatlısu mah. Arif Ay sok. No:1/2 Ümraniye/İstanbul' adresine ulaştırılması gerekmektedir. Mevzuat gereği, telefon ve elektronik posta ile yapılan başvurular işleme konulamayacaktır. Öte yandan tasfiye işlemleri yürütülen diğer tasarruf finansman şirketleri ile ilgili kanuni takibatlar yapılmış ve bu şirketlerin sahipleriyle, ortaklarıyla ve yöneticileriyle görüşmeler devam etmektedir. Kurumumuz kamu yönetiminin gerektirdiği şeffaflık ilkeleri gereği, tasfiye süreciyle ilgili tasarruf sahiplerini anlık olarak bilgilendirmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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