Başkentte sağanak yağış etkili oldu
Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde kısa süreli etkili olan sağanak yağış, su baskınına yol açtı.
|01 Eylül 2021 20:00
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