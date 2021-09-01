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Başkentte sağanak yağış etkili oldu

Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde kısa süreli etkili olan sağanak yağış, su baskınına yol açtı.
01 Eylül 2021 20:00
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Başkentte sağanak yağış etkili oldu

Bugün saat 16.30'da başlayan yağış nedeniyle kısa sürede bazı sokaklarda su baskını oldu, bazı daireleri su bastı.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yağıştan etkilenen ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye etti.
Anadolu Ajansı
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