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İstanbul Havalimanı, 'Avrupa'nın en verimli havalimanı' seçildi

İstanbul Havalimanı, Hava Taşımacılığı Araştırmaları Derneği (ATRS) tarafından 40 milyondan fazla yolcu taşıma kategorisinde "Avrupa'nın En Verimli Havalimanı" ödülüne layık görüldü.
01 Eylül 2021 21:04
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İstanbul Havalimanı, 'Avrupa'nın en verimli havalimanı' seçildi

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, yıllık 90 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı ve bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi konumunda bulunan İstanbul Havalimanı, güçlü altyapısı, verimli operasyonu, üstün teknolojisi ve sunduğu seçkin seyahat tecrübesiyle havacılık sektörünün saygın kurumlarından ödüller almaya devam ediyor.

Ulaşım Araştırmaları Dünya Konferansı (WCTRS) kapsamında faaliyet gösteren dernek, 40 milyondan fazla yolcu taşıma kategorisinde İstanbul Havalimanı'nı "Avrupa'nın En Verimli Havalimanı" seçti.

Havalimanı, yönetim stratejileri, verimlilik, kapasite, operasyonel verimlilik, birim maliyet, maliyette rekabet gücü gibi yönetim stratejileri ve performans ölçümlerinin titizlikle incelendiği araştırma kriterlerinden tam not aldı.

- "Verimlilik politikaları takdirle karşılandı"

ATRS araştırmacıları Asya Pasifik, Avrupa ve Kuzey Amerika'dan önde gelen akademisyenlerinin de dahil olduğu 16 kişilik ekibin rehberliğinde, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Embry-Riddle Havacılık Üniversitesi'nde düzenlenen "Yıllık Küresel Havalimanı Performans Karşılaştırma Projesi"ne ev sahipliği yaptı. Proje kapsamında ödül alacak havalimanları, kendi bölge ve büyüklük sınıflarında, "Artık Değişken Faktör Verimliliği (R-VFP) Endeksi" ile ölçülen yeterlilik sıralamasına göre belirlendi.

26-29 Ağustos'ta çevrim içi gerçekleştirilen 24. ATRS Dünya Konferansı'nda ödül kazanan havalimanları, tüm dünyadaki havalimanlarının verimliliğini özetleyen ATRS havalimanı kıyaslama raporu ile birlikte açıklandı. Hava yolu şirketleri, havalimanları, hava trafik kontrol ve havacılık alanlarından yöneticiler, bürokratlar, danışmanlar ve akademisyenler de dahil olmak üzere havacılık sektörünün tüm kesimlerinden geniş bir katılım gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Havalimanı İşletmesi Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Fırat Emsen, kazandıkları her ödülün başarılarının uluslararası alanda da beğeniyle takip edildiğini göstermesi açısından çok değerli olduğunu kaydetti.

Emsen, 2019 yılında Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na 33 saatte taşınması sürecindeki pürüzsüz işleyiş, verimlilik politikaları ve hava yolu şirketlerinin işleyişinde bir aksamaya uğramadan tesislerin açılışının dünyanın önde gelen havacılık araştırmacıları tarafından takdirle karşılandığını belirterek, şöyle devam etti:

"İstanbul Havalimanı'nın yapım aşamasında başladığımız ve işletme aşamasında devam ettirdiğimiz verimlilik politikalarımızı, işimizin her aşamasında eğitimli ekiplerimiz sayesinde uyguluyoruz. İnovasyon, teknoloji, dijitalleşme, sistem ve operasyon entegrasyonları, hızlı karar alma konularının ön planda tutulduğu İstanbul Havalimanı'nda sağladığımız verimlilikle kusursuz işleyen bir sistem oluşturduk. Dünyaya açılan kapı İstanbul Havalimanı olarak başarılı ve ödül kazandıran projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

İGA'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Verimli operasyon kabiliyetimiz, üstün teknolojimiz ve sunduğumuz seçkin seyahat tecrübesiyle sektörünün saygın kurumlarından ödüller almaya devam ediyoruz. Hava Taşımacılığı Araştırmaları Derneği (ATRS) tarafından 'Avrupa'nın En Verimli Havalimanı' ödülüne layık görüldük." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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