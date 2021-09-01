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GMG Kastamonuspor, bu sezon maçlara çıkmayacak

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki temsilcisi GMG Kastamonuspor, bu sezon maçlara çıkmayacak.
01 Eylül 2021 21:16
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GMG Kastamonuspor, bu sezon maçlara çıkmayacak

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamada, yönetim kurulunun, yaptığı toplantıda GMG Kastamonuspor'un bu sezon maçlara çıkmama talebini değerlendirdiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TFF Yönetim Kurulu toplantıda, GMG Kastamonuspor Kulübünün talebini değerlendirerek, Kastamonu ilinde yaşanan sel felaketinin olumsuz etkileri, can kayıpları ve halkın yaşadığı travma sebebiyle GMG Kastamonuspor Kulübünün 2021-2022 sezonundaki tüm haklarının dondurulmasına, Ziraat Türkiye Kupası'nda yer almamasına ve 2022-2023 sezonunda TFF 2. Lig'de sportif faaliyetlerine devam etmesine karar vermiştir.

Ayrıca; fikstür gereği GMG Kastamonuspor ile oynayacak olan takımların anılan haftalarda BAY geçmelerine, kulübün 2022-2023 futbol sezonunda 20 takımlı grupta yer almasına, 2021-2022 futbol sezonunda TFF 2. Lig Beyaz Grup'tan puan sıralamasına göre GMG Kastamonuspor Kulübü hariç olmak üzere son 3 sırada yer alan takımın küme düşürülmesine karar verilmiştir."
Anadolu Ajansı
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