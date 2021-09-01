'Aşı yaptırmayanların çocuklarını kreşlere kabul etmeyeceğiz'
|01 Eylül 2021 21:23
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Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamada, "aşısı olmayan anne babaların çocuklarını ne yazık ki kreşlerimize kabul edemeyeceğiz. Değerli veliler lütfen çocuklarımızın ve toplumumuzun sağlığı açısından aşı olmayı ihmal etmeyiniz" dedi.
Kerimoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Çocuklarımızı yarınımız, gençlerimizi ise geleceğimiz olarak görüyoruz. Bakırköy Belediyesi olarak Türkiye'de nüfusa oranla çocuklara en çok kreş hizmeti veren belediyeyiz. Yeni eğitim öğretim dönemine girerken kreşlerimizde bütün hazırlıklarımızı tamamlayarak çocuklarımızı en iyi seviyede, en sağlıklı ortamda hizmet vermek için hazırız. Fakat sadece bizim bu hizmeti verirken dezenfeksiyonu yapmamız, mesafeye özen göstermemiz, çocuklarımız için her türlü hazırlığı yapmamız yetmez.
Aynı zamanda toplumda bilinen aşı karşıtlığına karşı bizde Bakırköy Belediyesi olarak, kreşlerimizde eğitim alacak çocuklarımızın anne ve babalarının mutlaka aşılı olmalarının gereğine inanıyoruz. Bu maksatla aşısı olmayan anne babaların çocuklarını ne yazık ki kreşlerimize kabul edemeyeceğiz. Değerli veliler lütfen çocuklarımızın ve toplumumuzun sağlığı açısından aşı olmayı ihmal etmeyiniz."
Kerimoğlu, Türkiye'de Kovid-19'un resmi olarak ilan edilmesinin hemen ardından Mart ayında hastalığa yakalandığını ve hafif semptomlarla atlattığını söylemişti.
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