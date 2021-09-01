Gürkan Uygun ile iki yönetmen koronavirüse yakalandı
Oyuncu Gürkan Uygun ve yönetmenler Burak Arlıel ile Burak Müjdeci, Kovid-19'a yakalandı. Teşkilat dizisine ara verildi.
|01 Eylül 2021 21:46
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TRT 1 dizisi Teşkilat'ın seti yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle durdu.
Medyaradar'da yer alan habere göre Ankara'da yapılan çekimlerde dizinin iki yönetmeni Burak Arlıel ve Burak Müjdeci'nin yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.
Dizinin ekibine bu sezon Yıldırım karakteriyle katılan Gürkan Uygun'un da koronavirüse yakalandığı belirtildi.
Sağlık durumu iyi olan yönetmenler ve Uygun verilen ilaçları kullanarak karantina sürecini evlerinde geçiriyor. Dizinin setine bu süre zarfında ara verildi.
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