Veliler öğretmenleri paylaşamayınca okul idaresi kura çekti
|01 Eylül 2021 21:52
|+Aa- Yazdır
Iğdır'da 16 derslikli İnönü İlkokulu'na 2021-2022 eğitim öğretim sezonu için 200'den fazla çocuğun 1. sınıfa kaydı yapıldı.
Okul yönetimi, Öğrenciler için 8 ayrı sınıf oluşturdu. Velilerin, çocuklarını okutmak için öğretmen seçmeleri üzerine yöneticiler, kura çekimi kararı aldı.
Öğrenci ve velilerin katıldığı kura çekimi okulun bahçesinde yapıldı. Okul yönetimi önce 15 kız, 15 erkek olmak üzere 30 öğrencinin okuyacağı sınıfları kurayla belirledi. Yöneticiler ardından öğretmenler için kura çekimi yaptı.
Kura çekimi sonrası 8 sınıfta derse girecek öğretmenler de belirlendi. İnönü İlkokulu Müdürü Vedat Altuntepe, kura sonucuna göre velilerden, çocuklarının sınıflarını öğrenmelerini istedi.
Okul bahçesindeki kura çekimini dikkatle izleyen veliler, sınıfların ve öğretmenlerin belirlenmesinde haksızlığın kura yöntemiyle ortadan kalktığını söyledi. Kura çekiminin adil bir uygulama olduğunu ifade eden veliler, " Çocuklarımızın geleceği için biz de heyecanla bekliyoruz. Bu kura uygulaması bütün öğrenciler için adil uygulamadır" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Özer: Meslek liselerinin üretim kapasitesi 1 milyar TL'ye çıkacak
01 Eylül 2021 16:26
|Bakan Özer: 3 Eylül'de 20 bin öğretmenin atamasını yapacağız
01 Eylül 2021 13:36
|'Eğitimi yüz yüze başlatmak için herkesin desteğini bekliyoruz'
01 Eylül 2021 13:18
|Dershaneye gitmeden, sadece okulun imkanlarıyla Boğaziçi'nde
01 Eylül 2021 11:59
|Okullarda uyum haftası başladı
01 Eylül 2021 10:04
|Hukuk bölümlerinin taban puanı muazzam düştü
01 Eylül 2021 06:50
|Yerli mısır tohumları üniversite tarlasında geliştiriliyor
31 Ağustos 2021 23:18
|Marmara Üniversitesi'nden yüz yüze eğitim açıklaması
31 Ağustos 2021 23:01
|Sağlıkta lisans tamamlama başvuruları başladı
31 Ağustos 2021 17:25
|MSÜ Kara Astsubay Meslek Yüksekokulundan 1015 astsubay mezun oldu
31 Ağustos 2021 17:08