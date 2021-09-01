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Galata Köprüsü'nden tekneye atlayan fenomen gözaltında
Galata Köprüsü üzerinden seyir halindeki teknenin üzerine atlayan sosyal medya fenomeni, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
|01 Eylül 2021 22:00
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İstanbul'da daha önce Merter'de gizli bir şekilde metrobüsün üzerine binerek yolculuk yapan sosyal medya fenomeni Y.E.Ö., bu kez de Galata Köprüsü üzerinden seyir halindeki tekneye atlamış, o tehlikeli anları da cep telefonuna kaydederek sosyal medyadan paylaşmıştı. Görüntülerin yayılması üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak'tan Y.E.Ö.'yü gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Sosyal medya fenomeninin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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