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Türk mutfağı asırlık tariflerle dünyaya açılıyor

Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hazırlanan "Türk Mutfağı Asırlık Tariflerle" kitabı, Türk mutfağını uluslararası alanda tanıtmayı amaçlıyor.
01 Eylül 2021 22:16
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Türk mutfağı asırlık tariflerle dünyaya açılıyor

Anadolu'nun binlerce yıllık geleneksel yemek tarifleri, ilk kez sağlıklı ve atıksız yönleriyle dünyaya açılıyor. "Türk Mutfağı Asırlık Tariflerle" kitabının tanıtımı 4 Eylül'de İstanbul'daki Cam ve Billur Müzesi'nde yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğü ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle ünlü şef, akademisyen ve uzmanların katkılarıyla hazırlanan kitap, Türk mutfağının zenginliğini uluslararası alanda tanıtmayı amaçlıyor.

Türk mutfağının sağlıklı saklama ve pişirme teknikleri ile atıksız, ekolojik ve sürdürülebilir özelliklerine dikkatin çekildiği kitapla, asırlık geleneksel tariflerin aslına uygun reçeteleri kayıt altına alınarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

"Türk Mutfağı Asırlık Tariflerle" kitabının tanıtımı, İstanbul Cam ve Billur Müzesi'nde Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek. Tanıtıma, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile kitap danışmanları, ünlü şefler, Türk mutfağının geleneksel tatlarını yaşatan sektör temsilcileri ve gastronomi yazarları katılacak.

5 danışman ve 14 ünlü şefin katkılarıyla

Asırlık tarifleri aslına uygun reçetelerle kayıt altına alan kitabın hazırlanmasına akademisyen, uzman ve ünlü şefler destek verdi. Kitap, Prof. Dr. Mehmet Öz, Prof. Dr. Arif Bilgin, Prof. Dr. Günay Kut, Doç. Dr. Özge Samancı ve Dr. Gönül Paksoy danışmanlığında, Ebru Erke'nin koordinatörlüğünde hazırlandı. Kitaba ünlü şefler Ali Ronay, Arda Türkmen, Aydın Demir, Cüneyt Asan, Eyüp Kemal Sevinç, Fatih Tutak, Ömür Akkor, Savaş Aydemir, Sezai Erdoğan, Sinem Özler, Şemsa Denizsel, Şerife Aksoy, Yılmaz Öztürk, Zeki Açıkgöz özel tariflerle katkı verdi. Kitapta atıksız, fermante, yöresel, yerel, glütensiz gibi sağlıklı ve alternatif beslenmeye yönelik 218 tarif yer alıyor.

Dünya kütüphanelerinde yerini alacak

"Türk Mutfağı Asırlık Tariflerle" kitabı uluslararası üst düzey tanıtım kapsamında Cumhurbaşkanlığı yayınlarından prestij kitap olarak basılacak. Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınlarından Türkçe basılacak kitap, Ekim 2021 itibarıyla kitabevlerinde satışa sunulacak. İngilizce versiyonu "Turkish Cuisine With Timeless Recipes" adıyla uluslararası alanda yayımlanacak kitap, başta İngilizce, İspanyolca ve Arapça olmak üzere birçok dile çevrilecek. Kitap, Türk mutfağını, sadece geçmişe ve geleneğe değil, geleceğe iz bırakan yaklaşımı ve tarifleriyle uluslararası ölçekte tanıtmayı amaçlıyor.
Anadolu Ajansı
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