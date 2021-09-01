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Jandarma selden etkilenen 280 ailenin eşyasını taşıdı

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde jandarma selden etkilenen ve eşyalarını taşımak isteyen vatandaşlara yardım ediyor.
01 Eylül 2021 22:18
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Jandarma selden etkilenen 280 ailenin eşyasını taşıdı

Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açarak felakete dönüştü. Sel nedeniyle birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.

Bölgede bulunan evlerin eşyaları vatandaşın talebi üzerine jandarma tarafından taşınıyor. AFAD Mobil Koordinasyon Merkezine gelen talepler üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, vatandaşların eşyalarını istedikleri yere askeri araçla götürüyor.

Eşyaların yüklenmesi, yerleştirilmesi de askerler tarafından gerçekleştiriliyor.

Selin ardından 21 Ağustos'ta başlatılan taşıma çalışması kapsamında şu ana kadar 306 talep alındı. Yardım talep eden vatandaşlardan 280'inin eşyası il içi ve il dışı adreslere taşındı. Eşyalarını koyacak yeri olmayan 12 vatandaşın eşyaları da depolara özenle yerleştirilerek koruma altına alındı.

Taşıma faaliyetinde 10 unimog (askeri kamyon), 2 kamyon, 2 kamyonet ve 3 eşya taşıma asansörü görev yapıyor. Şu ana kadar eşyaları taşımak için yaklaşık 500 sefer yapan jandarma ekipleri, diğer vatandaşların eşyalarını taşımak için de talepte bulunan vatandaşlarla irtibata geçti.

Kastamonu İl jandarma Komutanı Mücahit Avkıran, AA muhabirine, vatandaşın yaralarını sarmak için elbirliği ile çalıştıklarını söyledi.

Selin hemen ardından bölgeye geldiklerini belirten Avkıran, "Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinden sonra yüzlerce jandarmamız gece gündüz demeden 24 saat esasına göre başta arama kurtarma faaliyetleri olmak üzere enkaz temizleme, lojistik faaliyetler, sosyal ve psikolojik destek faaliyetleri olmak üzere birçok alanda faaliyet göstermektedir." dedi.

Ev taşıma faaliyetlerinin sürdüğünü aktaran Avkıran, "Bunlardan biri de ev taşıma faaliyetleri. Mülki görevler kapsamında halkımıza yardım etmek zaten bizim görevimiz. Personelimiz bunu canıgönülden yerine getirmektedir. Gördüğünüz gibi ev taşıma faaliyetleri de vatandaşlarımızın isteği üzerine icra edilmektedir. Hem şehirler arası hem şehir içi evleri askeri arazili araçlarımızla, askeri personelimizle taşımaktayız. Şu ana kadar 280 taşıma gerçekleştirdik. Talepleri alma ve taşıma faaliyetlerine devam ediyoruz." diye konuştu.

Eşyası taşınan vatandaşlardan Ökkeş Yılmazer ise büyük bir felaket yaşadıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Allah kimsenin başına vermesin. Biz canımızı zor kurtardık. Eşyalarımızı şu anda taşıyoruz. Devletimizden, milletimizden, jandarmamızdan Allah razı olsun. Çok şükür bize bir şey olmadı ama eşyalarımız zarar gördü. Allah'a şükür devletimiz milletimiz sayesinde yavaş yavaş ayağa kalkmaktayız. Jandarmamızdan Allah razı olsun. Bir telefon ettik bizi kırmadılar hemen geldiler. Eşyalarımız gayet güzel şekilde taşınıyor. Hiç mağdur edilmedik, sağ olsunlar."
Anadolu Ajansı
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