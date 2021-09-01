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İstanbul'da 13 il emniyet müdür yard. ve 18 ilçe emniyet müdürü değişti

İstanbul İl emniyetinde görevli 13 il emniyet müdür yardımcısı, 19 şube müdür ve 18 ilçe emniyet müdürünün görevleri değişti.
01 Eylül 2021 22:29
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İstanbul'da 13 il emniyet müdür yard. ve 18 ilçe emniyet müdürü değişti

İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan duyuru

Emniyet Genel Müdürlüğü 2021 yılı yaz dönemi atamalarıyla ilimizde görevli 32 emniyet müdürü ve emniyet amiri çeşitli illere tayin olmuş; 12 emniyet müdürü ve emniyet amiri de ilimize atanmıştır.

Bu kapsamda; 13 il emniyet müdür yardımcısı, 19 şube müdürü ve 18 ilçe emniyet müdürünün görevlerinde Valilik Makamı oluru ile değişikliğe gidilmiş olup, yeni görevlendirme listesi aşağıya çıkarılmıştır.

İstanbul'dan başka illere tayin olan ve ilimizde göreve başlayan bütün personelimize yeni görevlerinde başarılar diliyor, yapılan atama ve görev değişikliklerinin hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 01.09.2021 - Saat 21.30
Memurlar.Net
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