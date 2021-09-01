DEVA Partili FETÖ sanığı Yunanistan'a kaçarken yakalandı
DEVA Partisi İzmir il Yönetim Kurulu üyesi Zeynel Adıgüzel, Yunanistan'a illegal yollardan kaçmak isterken yakalandı. FETÖ sanığı olan Adıgüzel tutuklanarak cezaevine gönderildi.
|01 Eylül 2021 22:44
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İzmir ili Çeşme ilçesi Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı tarafından dün akşam 19.00 sıralarında, Yunan karasularında tekne içerisinde 4 şahsın yakalandığı, yakalanan şahıslardan birisinin FETÖ/PDY Terör örgütü üyesi olduğu değerlendirildiği bilgisi alındı.
YARGILANMASI DEVAM EDİYOR
Sahil Güvenlik botları tarafından Yunan karasularında Sultan Selim isimli teknenin yapılan kontrolünde, teknenin alt kamarasında saklanmış vaziyette Zeynel Adıgüzel isimli kişi bulundu. Adıgüzel'in İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ/PDY Terör Örgütü kapsamında yargılanmasının devam ettiği öğrenilirken üzerinde sahte İspanya Pasaportu ve 1000 Euro bulundu.
Nazif Karaman
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