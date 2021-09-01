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Salda Gölü'nün su altında harika bir ekosistem mevcut

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nün barındırdığı tek hücreli canlı (mikrobiyal) türlerin kimyasal ve biyolojik değişimlerini incelemek için gölün farklı derinliklerinden kayaç numuneleri alınarak su altı ekolojisi görüntülendi.
01 Eylül 2021 22:57
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Salda Gölü'nün su altında harika bir ekosistem mevcut

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesinden Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurgül Balcı ve Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan İnce tarafından yürütülen bilimsel çalışma kapsamında Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan, ekip arkadaşı dalış eğitmeni Murat Kulakaç ile gölün 5, 10 ve 15 metre derinliklerine dalış yaptı.

"Aslında Salda'da bir zaman yolculuğu yapacağız"

Jeomikrobiyoloji-Biyojeokimya Araştırma Grubu Lideri Prof. Dr. Nurgül Balcı, AA muhabirine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hem bilimsel hem de koruma anlamındaki çalışmalara destek verdiğini söyledi.

Zaman içinde bütün kayaçların doğal süreçte ayrıştığını ve aşındığını dile getiren Balcı, "Derinlerde dış etmenlerden daha uzakta içinde bulunduğu ekosistemi maksimum seviyede temsil eden bir oluşum var. Bu oluşumlar bize erken dönemdeki mikrobiyal yapıların nasıl olduğu konusunda çok önemli veriler verecek. Buradan elde ettiğimiz verilerle aslında Salda'da bir zaman yolculuğu yapacağız. Günümüz, eskisi ve daha eskisi şeklinde yaşamın izlerini bulma yönünde önemli veriler elde edeceğiz." diye konuştu.

Balcı, derinden aldıkları örneklerde biyolojik ayak izi denilen "karbon izotop"ları ve mikrobiyal analizler yapılacağını aktararak, elde edilen verilerin göl çevresindeki karbonat yapılarıyla karşılaştırılacağını anlattı.

Çalışma NASA için de önemli

Alınan numunelerde yaptıkları incelemelerde gölün hangi noktasının yaşamın izlerini barındırmada daha başarılı olduğu ve nedenleri sorularına cevap bulmaya çalıştıklarına dikkati çeken Balcı, çalışmaların zaman içinde NASA için de önemli veriler sunacağını vurguladı. Balcı, elde ettikleri verileri uluslararası bir sempozyumda sunmak istediklerini de ifade etti.

Balcı, Salda'nın etrafında dünyada benzer örnekleri olan bir bilim merkezi kurulabileceğine değinerek, Bakanlığın da bu konuda istekli olduğunu ve bu yönde çalışma yaptığını kaydetti.

Salda Gölü Koruma Projesi Kontrol Mühendisi Mimar Alperen Kerküklü de Bakanlığın gölde yürütülen bilimsel çalışmalarını içeren Salda Bilim Merkezi projesinin tamamlandığını belirterek, gelecekte kurulacak merkezin bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapacağını aktardı.

Salda Gölü'ndeki biyolojik izleri araştıran doktora öğrencisi Yağmur Güneş de gölün genç nesle akademik kariyer için çok farklı imkanlar sunan bir laboratuvar olduğuna işaret etti.

"Su altında harika bir ekosistem mevcut"

Salda Gölü'nü su altından görüntüleyen Tahsin Ceylan da gölün derinliklerinde mükemmel bir ekosistemin olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Salda'da yaşayan bir ekosistem ve canlılar var. Sürekli gelişim gösteren bu güzelliğin daha fazla korunması gerekiyor. Su altında harika bir ekosistem mevcut, burayı görüntülerken inanılmaz keyif alıyorum. Eşsiz flora, faunayı, kayaç yapılarını ve balık çeşitlerini görüyoruz. Zaman zaman binlerce balığın içinde kalıyoruz. Tatlı su çıkışlarını görüntüledik."
Anadolu Ajansı
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