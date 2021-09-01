Tanju Özcan'ın anlattığı anısına AK Parti'den tepki
|01 Eylül 2021 23:12
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Bolu Belediyesi eylül ayı Meclis toplantısı birinci birleşimi, Özcan başkanlığında gerçekleştirildi.
Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantının sonunda dilek ve temenniler bölümünde söz alan AK Parti Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar, Özcan'ın katıldığı sosyal medya yayınında anlattığı bir anısında Türk kadınına hakaret ettiğini, bunun da sosyal medya platformlarında gündem olduğunu söyledi.
Bir Türk kadını ve anne olarak Özcan'ı kınadığını ifade eden Çınar, meclis salonunda bulunan kadınlar ile tüm belediye meclis üyelerini salonu terk etmeye davet etti.
Çınar'ın davetine uyan AK Partili meclis üyeleri, salondan çıktı.
Özcan, meclis toplantısının ardından makamında konuya ilişkin yaptığı açıklamada, katıldığı programın magazin ağırlıklı olduğunu dile getirerek, aklına ilk gelen esprili anısının sorulması üzerine söz konusu diyaloğu anlattığını kaydetti.
Böyle bir anının o platformda anlatılmaması gerektiğini vurgulayan Özcan, "Kadınlara ne kadar saygılı olduğumu herkes bilir. Ben bunu kadınları incitmek için falan yapmadım ancak yine de o anıyı anlattığım için üzgünüm. Bu anlattıklarımdan siyasi olarak değil de samimi olarak üzülen kadınlar ve dernekler varsa onlardan da özür dilemek düşer bana." diye konuştu.
Öte yandan Özcan'ın kentte yaşayan yabancı uyrukluların faydalandığı belediye hizmetlerine zam yapılmasına ilişkin Belediye Meclisinde CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilerek komisyona gönderilen önergesi toplantıda görüşülmedi.
Özcan'ın önergesi, ağustos Meclis toplantısı ikinci birleşiminde, daha önce havale edildiği Plan ve Bütçe Komisyonunca yeterli araştırmanın yapılamamış olması nedeniyle oylanamamıştı.
CHPli Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendisine derdini anlatan bir kadınla iğrenç ifadelerle alay etmiş. "Tesettürlü" vurgusu yaparak da başka bir rezilliğe imza atmış. Bir de utanmadan gülüyor.Alpay Özalan 🇹🇷 (@alpayozalan35) September 1, 2021
Tanju Özcan denilen haddini bilmez, CHPnin saklamaya çalıştığı gerçek yüzüdür. pic.twitter.com/e9xN2O14a8
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