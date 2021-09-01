1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İşgalden kurtarılan kentlerde mayın temizliği yapılıyor

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ bölgesi ve çevresindeki illerde geçmişte adeta "mayın tarlası"na dönüşen alanlar, uzman ekiplerin yaklaşık 10 aydır devam eden titiz çalışmasıyla patlayıcılardan arındırılıyor.
01 Eylül 2021 23:20
+Aa- Yazdır
İşgalden kurtarılan kentlerde mayın temizliği yapılıyor

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül-10 Kasım 2020 tarihleri arasında 44 gün süren Karabağ savaşı ile işgalden kurtardığı topraklardaki yerleşim yerlerinde bulunan yapıların büyük çoğunluğu tamamen yok olmuş durumda. Yaklaşık 30 yıl süren Ermenistan işgali döneminde taş üstünde taş bırakılmayan, mezarlıklarına kadar talan edilen kentler, şimdilerde hayalet şehirleri andırıyor.

Bölgenin bir dönem üzüm bağları, buğday tarlalarıyla ünlü verimli toprakları da bu süreçte adeta "mayın tarlasına" dönüştürülmüş durumda.

Azerbaycan hükümeti, Türkiye'nin de desteğiyle Fuzuli, Cebrail, Ağdam, Kelbecer, Hocavend gibi kentler ile çevre bölgelerin mayınlardan temizlenmesi, kentlerde yaşamın yeniden güvenli bir şekilde başlayabilmesi için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Mayın arama timleri, yaklaşık 10 aydır eğitimli köpekler eşliğinde bölgeleri karış karış tarayarak mayınlardan arındırmaya çalışıyor. Uzman ekipler, söz konusu çalışmalarda uluslararası toplumun da desteğini beklediklerini vurguluyor.

Fuzuli-Cebrail yolunun büyük bölümünde çalışmalar tamamlandı

Mayınların en yoğun bulunduğu bölgelerden biri, 27 yıl işgal altında kalan ve Azerbaycan ordusu tarafından 17 Ekim 2020'de kurtarılan Fuzuli kenti. Bu bölgede mayınlardan temizlenen alanlardaki yollara hızla asfalt dökme çalışmaları yapılıyor.

Ekipler, yıllar sonra evlerine dönebilmeyi hasretle bekleyen Azerbaycan halkının güvenli dönüşü için tüm imkanları seferber ediyor.

Mayın temizleme çalışmaları hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) mayın temizleme uzmanlarından Asadov Natık, Cebrail-Fuzuli yolunun mayınlardan temizlenmesi çalışmalarını yürüttüklerini anlattı.

Natık, söz konusu yolda üç bölüm halinde mayın temizliği yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Cebrail-Fuzuli yolunun genel uzunluğu 12 kilometre. Üç bölümden oluşan sahada birinci kısım tamamen temizlendi, buralara asfalt dökülüyor. Şu an üzerinde bulunduğumuz ikinci kısım 316 bin metrekare, bunun 289 bin metrekaresi temizlendi. Arazi genelinde 174 adet patlamamış mermi, bomba ve mayın gibi mühimmatları imha ettik.

390 bin metrekarelik bir alandan oluşan üçüncü kısmın da yüzde 80'i mayınlardan temizlendi. 7 gün içerisinde 12 kilometrelik alanın tamamı temizlenmiş olacak."

Öte yandan AA ekibi, uzmanlar tarafından tespit edilen bazı mayınların kontrollü olarak imha edildiği anları görüntüledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Hava kirliliğinin azalması yaşam süresini 2 yıl uzatabilir
01 Eylül 2021 22:59		 Türk mutfağı asırlık tariflerle dünyaya açılıyor
01 Eylül 2021 22:16
3. doz BioNTech/Pfizer aşısı riski yüzde 84 azaltıyor
01 Eylül 2021 21:50		 'Delta varyantına yakalanalar semptomlarına göre beslenmeli'
01 Eylül 2021 19:26
Bilgisayar mühendisi teknolojiyi safran tarlasına taşıdı
01 Eylül 2021 19:21		 Sağlık Bilimleri Üniversitesinin kontenjanı doldu
01 Eylül 2021 18:45
Akıllı telefonu ve sosyal medya hesabı yok! Tütün tarlasından tıp fakültesine
01 Eylül 2021 18:06		 Polis memuru kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
01 Eylül 2021 17:40
Kravatlı simitçi, takım elbisesinden yaz sıcağında da vazgeçmiyor
01 Eylül 2021 15:20		 Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı
01 Eylül 2021 12:41
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:05 - 3600 ek göstergede doğru bilinen yanlışlar00:04 - YKS sonuçlarına göre kapanmakla karşı karşıya alan lisans programları00:02 - 2 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları23:49 - 'Seçime girmek için 'grup kurmak yeterli olmayacak'23:46 - Polisin dikkati sayesinde 94 parça tarihi eser ele geçirildi23:39 - A Milli Takım, Karadağ engeline takıldı
23:35 - OGM: Bugün çıkan 11 yangının 9'unu kontrol altına aldık23:20 - İşgalden kurtarılan kentlerde mayın temizliği yapılıyor23:18 - Volkswagen, dizel skandalına ilişkin kararı temyize götürdü23:12 - Tanju Özcan'ın anlattığı anısına AK Parti'den tepki23:00 - Sağlık Bakanı Koca'dan 'PCR testi' paylaşımı22:59 - Hava kirliliğinin azalması yaşam süresini 2 yıl uzatabilir
22:57 - Salda Gölü'nün su altında harika bir ekosistem mevcut22:54 - ASELSAN ihracatta 'iyi haberlere' hazırlanıyor22:44 - DEVA Partili FETÖ sanığı Yunanistan'a kaçarken yakalandı22:39 - Yangına müdahale eden itfaiye eri ölümden döndü22:35 - Usta oyuncu Nusret Çetinel vefat etti
22:29 - İstanbul'da 13 il emniyet müdür yard. ve 18 ilçe emniyet müdürü değişti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
YKS sonuçlarına göre kapanmakla karşı karşıya alan lisans programları
3600 ek göstergede doğru bilinen yanlışlar
2 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ferhan şensoy 2
içinde u harfi olan meyveler 3
hayatında bir türlü olmayan şey 1
güne nasıl başlarsan öyle gider 4
unutmak 3
Şebnem 1
Bugün olanlar 2
Ida kasırgası 1
sumak 2
unutulmayan öğrencilik anıları 3
SON İLANLAR
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü geçici işçi alacak
Kars Milli Eğitim Müdürlüğü engelli işçi alacak
Diyanet'ten kariyer basamaklarında yükselme sınav duyurusu
Paris Büyükelçiliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Sınav İlanı
Yükseköğretim Kalite Kurulu sözleşmeli 5 personel alacak
Yükseköğretim Kalite Kurulu Sözleşmeli Mütercim-Tercüman alacak
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam