A Milli Takım, Karadağ engeline takıldı
|01 Eylül 2021 23:39
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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin dördüncü haftası, beş grupta oynanan maçlarla başladı.
A Milli Futbol Takımı, G Grubu'ndaki dördüncü maçında Vodafone Park'ta Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Milli takımın gollerini 9. dakikada Cengiz Ünder ve 30. dakikada Yusuf Yazıcı atarken, konuk takımın golleri 40. dakikada Marusic ve 90+7. dakikada Radunovic'ten geldi.
Ay-yıldızlı ekibin grubunda yapılan diğer karşılaşmalarda Norveç ile Hollanda 1-1 berabere kaldı. Letonya ise sahasında Cebelitarık'ı 3-1 mağlup etti.
A Grubu'nda Portekiz, sahasında İrlanda'yı 2-1 yendi. Attığı iki golle ülkesine galibiyeti getiren ve milli takım kariyerinde 111 gole ulaşan Cristiano Ronaldo, İranlı eski futbolcu Ali Daei'yi geride bırakarak "milli formayla en çok gol atan oyuncu" rekorunu kırdı.
D Grubu'nda oynanan maçta son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, sahasında Bosna Hersek ile 1-1 berabere kaldı.
Elemelerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- A Grubu
Lüksemburg-Azerbaycan: 2-1
Portekiz-İrlanda: 2-1
- D Grubu:
Kazakistan-Ukrayna: 2-2
Fransa-Bosna Hersek: 1-1
- F Grubu
Danimarka-İskoçya: 2-0
Faroe Adaları-İsrail: 0-4
- G Grubu:
Norveç-Hollanda: 1-1
Türkiye-Karadağ: 2-2
Letonya-Cebelitarık: 3-1
- H Grubu
Slovenya-Slovakya: 1-1
Rusya-Hırvatistan: 0-0
Malta-Kıbrıs Rum Kesimi: 3-0
Milliler, deplasmanda 4 Eylül Cumartesi günü Galler ve 7 Eylül Salı günü Hollanda ile karşılaşacak. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşmalar TRT 1'den naklen yayınlanacak.
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