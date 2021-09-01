1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Polisin dikkati sayesinde 94 parça tarihi eser ele geçirildi

İzmir'in Buca ilçesinde, polis ekiplerince yapılan uygulamada durdurulan taksi içerisinde müşteri konumundaki Lavin Hayal A.'nın (32) çantasında 94 parça eşya ve tarihi eser ile 3 tabanca ele geçirdi.
01 Eylül 2021 23:46
+Aa- Yazdır
Polisin dikkati sayesinde 94 parça tarihi eser ele geçirildi

Olay, Doğuş Caddesi ile Erdem Caddesi kesişiminde meydana geldi. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri bölgede yaptıkları uygulama kapsamında bir taksiyi durdurdu. Ekipler, taksi sürücüsüne ve müşteri konumundaki Lavin Hayal A.'ya kimlik kontrolü yaptı. Uygulama sırasında falcı ve ajans sahibi olduğunu belirten Lavin Hayal A.'nın kimliğini çıkartırken çantasında silah olduğu fark edildi. Silahın kuru sıkı olduğunu belirten Lavin Hayal A., gözaltına alındı.

Savcılık talimatıyla Lavin Hayal A.'nın çantası incelenirken, yapılan armada 1 kuru sıkı tabanca, 2 tabanca, 4 fişek, çalıntı olduğu değerlendirilen 19 farklı marka ve modelde kol saati, 1 Kore madalyası, 10 kolye ucu, 3 altın görünümle sikke, 6 gümüş görünümlü sikke, 51 bronz görünümlü sikke, 1 mühür, 2 insan tasvirli yüzük taşı, 1 taşlı yüzük, farklı ebatlarda ve farklı şekillerde 17 obje ve obje parçaları, 3 metal minyatür kadeh, 3 metal insan tasvirli minyatür heykel, 5 yıpranmış ve bazı sayfaları yırtık eski kitap, 2 el yazması eski kitap, 1 insan figürlü yarım heykel olmak üzere toplam 94 parça tarihi eser ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlık, gasp, kasten yaralama gibi çok sayıda suçtan kaydı bulunan Lavin Hayal A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Galata Köprüsü'nden tekneye atlayan fenomen gözaltında
01 Eylül 2021 22:00		 Kendisini polis olarak tanıttığı kişiyi 100 bin Euro dolandırdı
01 Eylül 2021 19:17
Opera sanatçısı Dağüstün'e saldıran 2 şüpheliye adli kontrol
01 Eylül 2021 18:12		 30 yıllık birikimi bir telefonla yok oldu
01 Eylül 2021 17:24
Polislere rüşvet teklif etti, rüşvet ve hakaretten adli işlem başlatıldı
01 Eylül 2021 16:14		 Açılmamış damacananın içinden hortum çıktı
01 Eylül 2021 15:57
Emre Erciş'i silahla yaralayan zanlılara yardım eden kişi gözaltında
01 Eylül 2021 15:52		 ATV'lerle caretta caretta yavrularını ezip, gönüllüyü de yaraladılar
01 Eylül 2021 14:38
Belediye Başkanı kendisini eleştiren vatandaşa dakikalarca küfretti
01 Eylül 2021 14:34		 İki kişiyi öldüren şüpheliyi balkondan giren özel harekat polisleri yakaladı
01 Eylül 2021 14:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:05 - 3600 ek göstergede doğru bilinen yanlışlar00:04 - YKS sonuçlarına göre kapanmakla karşı karşıya alan lisans programları00:02 - 2 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları23:49 - 'Seçime girmek için 'grup kurmak yeterli olmayacak'23:46 - Polisin dikkati sayesinde 94 parça tarihi eser ele geçirildi23:39 - A Milli Takım, Karadağ engeline takıldı
23:35 - OGM: Bugün çıkan 11 yangının 9'unu kontrol altına aldık23:20 - İşgalden kurtarılan kentlerde mayın temizliği yapılıyor23:18 - Volkswagen, dizel skandalına ilişkin kararı temyize götürdü23:12 - Tanju Özcan'ın anlattığı anısına AK Parti'den tepki23:00 - Sağlık Bakanı Koca'dan 'PCR testi' paylaşımı22:59 - Hava kirliliğinin azalması yaşam süresini 2 yıl uzatabilir
22:57 - Salda Gölü'nün su altında harika bir ekosistem mevcut22:54 - ASELSAN ihracatta 'iyi haberlere' hazırlanıyor22:44 - DEVA Partili FETÖ sanığı Yunanistan'a kaçarken yakalandı22:39 - Yangına müdahale eden itfaiye eri ölümden döndü22:35 - Usta oyuncu Nusret Çetinel vefat etti
22:29 - İstanbul'da 13 il emniyet müdür yard. ve 18 ilçe emniyet müdürü değişti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
YKS sonuçlarına göre kapanmakla karşı karşıya alan lisans programları
3600 ek göstergede doğru bilinen yanlışlar
2 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
içinde u harfi olan meyveler 3
son dönemde artan yasak ilişki haberleri 2
kakaolu kek 3
maskeyle ders anlatmak 7
Uluslararası ticaret ve finansman 1
köy tavuğu haşlama 1
Şebnem 1
kulaklık 3
kurbanlık keçi 2
hayatında bir türlü olmayan şey 1
SON İLANLAR
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü geçici işçi alacak
Kars Milli Eğitim Müdürlüğü engelli işçi alacak
Diyanet'ten kariyer basamaklarında yükselme sınav duyurusu
Paris Büyükelçiliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Sınav İlanı
Yükseköğretim Kalite Kurulu sözleşmeli 5 personel alacak
Yükseköğretim Kalite Kurulu Sözleşmeli Mütercim-Tercüman alacak
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam