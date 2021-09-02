Çatının çökmesi nedeniyle yaralanan itfaiye eri hastanede tedavi altına alındı
|02 Eylül 2021 01:32
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İzmir'in Tire ilçesinde boş bir binada çıkan yangına müdahale ederken çatının çökmesi sonucu alevlerin arasında kalan itfaiye eri, hastanede tedavi altına alındı.
İpekciler Mahallesi'nde eskiden karakol binası olarak kullanılan boş binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında itfaiye eri Barış Akkurt, çatının çökmesi sonucu alevlerin arasında kaldı. Mesai arkadaşları Akkurt'u düştüğü yerden çıkararak olay yerindeki ambulansa taşıdı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Akkurt'un ilk tedavisi Tire Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Daha sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Servisi'ne sevk edilen Akkurt'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı İsmail Derse ile İzmir İtfaiyesi Yangın ve Acil Müdahale Müdürü Aydın Mutlu hastanede Akkurt'u ziyaret ederek sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.
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