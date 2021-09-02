1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2 Eylül 2021 tarihli atama kararları yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/435, 436, 437, 438, 439, 440, 441)
02 Eylül 2021 02:45
+Aa- Yazdır
2 Eylül 2021 tarihli atama kararları yayımlandı

2 Eylül 2021 PERŞEMBE

Resmi Gazete

Sayı : 31586

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/435

Yüksek Hakem Kurulu asıl ve yedek üyeliklerine, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 54 üncü maddesi gereğince ekli listede yer alan kişiler seçilmiştir.

1 Eylül 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

1/9/2021 TARİHLİ VE 2021/435 SAYILI KARARIN EKİ

LİSTE

SNO

ADI-SOYADI

GÖREVİ

1

Uğur KIZILCA

Asıl Üye

2

MevlÜt Sadi SU

Yedek Üye

3

Alaaddin COŞKUN

Yedek Üye

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/436

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğe, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Sefa YAPRAKLI 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/437

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Vergi Müfettişi Serdar AKIN atanmıştır.

1 Eylül 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/438

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Abdulsamet TAŞ atanmıştır.

1 Eylül 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/439

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Mustafa EMEK, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/440

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Bilecik il Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Abdullah AY atanmıştır.

1 Eylül 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/441

Tarım ve Orman Bakanlığı Başmüfettişi Salih HARTAVİ ve Müfettişleri Erdal ÖZKAYA ve Emin GÖKSU, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince bu görevlerinden alınmıştır.

1 Eylül 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sahil Güvenlik Komutanlığında amiral terfileri yayımlandı
31 Ağustos 2021 02:39		 İletişim Başkan Yardımcılığına atama yapıldı
26 Ağustos 2021 01:25
General ve amiral atama kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı
25 Ağustos 2021 05:59		 Boğaziçi ve Marmara Üniversitelerine rektör ataması
21 Ağustos 2021 00:03
624 mülki idare amirini kapsayan kaymakam kararnamesi yayımlandı
20 Ağustos 2021 06:25		 Milli Eğitim Bakanı değişti. Selçuk'un yerine Mahmut Özer atandı.
06 Ağustos 2021 01:42
13 kurumu kapsayan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazetede yayımlandı
06 Ağustos 2021 01:41		 Yekta Saraç'ın yeni görevi belli oldu
30 Temmuz 2021 03:04
Rektör Erol Özvar, YÖK Başkanı olarak atandı
30 Temmuz 2021 00:27		 İki Bakan yardımcısı atandı, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu görevden alındı
15 Temmuz 2021 05:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:45 - 2 Eylül 2021 tarihli atama kararları yayımlandı01:32 - Çatının çökmesi nedeniyle yaralanan itfaiye eri hastanede tedavi altına alındı00:05 - 3600 ek göstergede doğru bilinen yanlışlar00:04 - YKS sonuçlarına göre kapanmakla karşı karşıya alan lisans programları00:02 - 2 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları23:49 - 'Seçime girmek için 'grup kurmak yeterli olmayacak'
23:46 - Polisin dikkati sayesinde 94 parça tarihi eser ele geçirildi23:39 - A Milli Takım, Karadağ engeline takıldı23:35 - OGM: Bugün çıkan 11 yangının 9'unu kontrol altına aldık23:20 - İşgalden kurtarılan kentlerde mayın temizliği yapılıyor23:18 - Volkswagen, dizel skandalına ilişkin kararı temyize götürdü23:12 - Tanju Özcan'ın anlattığı anısına AK Parti'den tepki
23:00 - Sağlık Bakanı Koca'dan 'PCR testi' paylaşımı22:59 - Hava kirliliğinin azalması yaşam süresini 2 yıl uzatabilir22:57 - Salda Gölü'nün su altında harika bir ekosistem mevcut22:54 - ASELSAN ihracatta 'iyi haberlere' hazırlanıyor22:44 - DEVA Partili FETÖ sanığı Yunanistan'a kaçarken yakalandı
22:39 - Yangına müdahale eden itfaiye eri ölümden döndü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
YKS sonuçlarına göre kapanmakla karşı karşıya alan lisans programları
3600 ek göstergede doğru bilinen yanlışlar
2 Eylül 2021 tarihli atama kararları yayımlandı
2 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları
Çatının çökmesi nedeniyle yaralanan itfaiye eri hastanede tedavi altına alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
unutmak 3
paralimpik oyunları 1
öğretmenlerin okulda ve sosyal hayatta karşılaştıkları zorluklar 2
gelecek kaygısı 2
dosyalamak 2
ayakkabının vurması 1
ama babacığım 1
şu anda dinlenen şarkı 1
Bugün olanlar 2
son dönemde artan yasak ilişki haberleri 2
SON İLANLAR
Karacabey Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam