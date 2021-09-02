2 Eylül 2021 tarihli atama kararları yayımlandı
|02 Eylül 2021 02:45
|+Aa- Yazdır
2 Eylül 2021 PERŞEMBE
Resmi Gazete
Sayı : 31586
ATAMA KARARLARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/435
Yüksek Hakem Kurulu asıl ve yedek üyeliklerine, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 54 üncü maddesi gereğince ekli listede yer alan kişiler seçilmiştir.
1 Eylül 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
1/9/2021 TARİHLİ VE 2021/435 SAYILI KARARIN EKİ
LİSTE
|
SNO
|
ADI-SOYADI
|
GÖREVİ
|
1
|
Uğur KIZILCA
|
Asıl Üye
|
2
|
MevlÜt Sadi SU
|
Yedek Üye
|
3
|
Alaaddin COŞKUN
|
Yedek Üye
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/436
Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğe, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Sefa YAPRAKLI 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/437
Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Vergi Müfettişi Serdar AKIN atanmıştır.
1 Eylül 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/438
Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Abdulsamet TAŞ atanmıştır.
1 Eylül 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/439
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Mustafa EMEK, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/440
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Bilecik il Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Abdullah AY atanmıştır.
1 Eylül 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/441
Tarım ve Orman Bakanlığı Başmüfettişi Salih HARTAVİ ve Müfettişleri Erdal ÖZKAYA ve Emin GÖKSU, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince bu görevlerinden alınmıştır.
1 Eylül 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sahil Güvenlik Komutanlığında amiral terfileri yayımlandı
31 Ağustos 2021 02:39
|İletişim Başkan Yardımcılığına atama yapıldı
26 Ağustos 2021 01:25
|General ve amiral atama kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı
25 Ağustos 2021 05:59
|Boğaziçi ve Marmara Üniversitelerine rektör ataması
21 Ağustos 2021 00:03
|624 mülki idare amirini kapsayan kaymakam kararnamesi yayımlandı
20 Ağustos 2021 06:25
|Milli Eğitim Bakanı değişti. Selçuk'un yerine Mahmut Özer atandı.
06 Ağustos 2021 01:42
|13 kurumu kapsayan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazetede yayımlandı
06 Ağustos 2021 01:41
|Yekta Saraç'ın yeni görevi belli oldu
30 Temmuz 2021 03:04
|Rektör Erol Özvar, YÖK Başkanı olarak atandı
30 Temmuz 2021 00:27
|İki Bakan yardımcısı atandı, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu görevden alındı
15 Temmuz 2021 05:59