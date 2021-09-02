2 Eylül 2021 tarihli atama kararları yayımlandı
|02 Eylül 2021 02:49
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ATAMA KARARLARI
Yüksek Hakem Kurulu asıl ve yedek üyeliklerine, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 54 üncü maddesi gereğince ekli listede yer alan kişiler seçilmiştir.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Müfettişliğe, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Sefa YAPRAKLI 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Vergi Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Vergi Müfettişi Serdar AKIN atanmıştır.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Abdulsamet TAŞ atanmıştır.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Mustafa EMEK, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Bilecik il Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Abdullah AY atanmıştır.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Başmüfettişi Salih HARTAVİ ve Müfettişleri Erdal ÖZKAYA ve Emin GÖKSU, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince bu görevlerinden alınmıştır.
1 Eylül 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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