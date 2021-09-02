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2 Eylül 2021 tarihli atama kararları yayımlandı

2 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Yüksek Hakem Kurulu'na ilişkin atamalar yapıldı. Tarım ve orman bakanlığına bağlı Başmüfettişi Salih HARTAVİ ve Müfettişleri Erdal ÖZKAYA ve Emin GÖKSU, görevlerinden alındı.
02 Eylül 2021 02:49
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2 Eylül 2021 tarihli atama kararları yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Yüksek Hakem Kurulu asıl ve yedek üyeliklerine, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 54 üncü maddesi gereğince ekli listede yer alan kişiler seçilmiştir.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Müfettişliğe, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Sefa YAPRAKLI 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Vergi Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Vergi Müfettişi Serdar AKIN atanmıştır.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Abdulsamet TAŞ atanmıştır.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Mustafa EMEK, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Bilecik il Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Abdullah AY atanmıştır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Başmüfettişi Salih HARTAVİ ve Müfettişleri Erdal ÖZKAYA ve Emin GÖKSU, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince bu görevlerinden alınmıştır.

1 Eylül 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
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