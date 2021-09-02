1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteoroloji il il saydı, kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Zonguldak, Bartın, Düzce, Ordu, Samsun'un doğusu ve Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Giresun ve Trabzon çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2), Trabzon'un doğusu ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı (100 Kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
02 Eylül 2021 06:30
+Aa- Yazdır
Meteoroloji il il saydı, kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Doğu Akdeniz, Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak, Bartın, Düzce, Ordu, Samsun'un doğusu ve Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Giresun ve Trabzon çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2), Trabzon'un doğusu ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı (100 Kg/m2 üzeri) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde hissedilir derecede (5 ila 10 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı; kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları, İnebolu ile Sinop arası kıyı şeridinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40 ila 70 km/saat), Van, Hakkari, Ağrı, Bitlis ve Muş çevreleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yükseklerinde kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat, yüksekleri zaman zaman 90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Zonguldak, Bartın, Düzce, Ordu, Samsun'un doğusu ve Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Giresun ve Trabzon çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2), Trabzon'un doğusu ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı (100 Kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın Güney Ege kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları, İnebolu ile Sinop arası kıyı şeridinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40 ila 70 km/saat), Van, Hakkari, Ağrı, Bitlis ve Muş çevreleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yükseklerinde kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat, yüksekleri zaman zaman 90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tedavide yeni dönem başladı
02 Eylül 2021 08:29		 Pandemi kuralları güncellenecek
02 Eylül 2021 08:02
Depremin simgesi Ayda anaokuluna başladı! 'Buruk sevinç yaşıyoruz'
02 Eylül 2021 07:35		 Yine fenomen rezaleti! Bu sefer köprüden vapura atladı
02 Eylül 2021 06:43
Aşısızlara yeni yasaklar masada: Hastanelerin yükü giderek artıyor
02 Eylül 2021 06:35		 Çatının çökmesi nedeniyle yaralanan itfaiye eri hastanede tedavi altına alındı
02 Eylül 2021 01:32
İşgalden kurtarılan kentlerde mayın temizliği yapılıyor
01 Eylül 2021 23:20		 Hava kirliliğinin azalması yaşam süresini 2 yıl uzatabilir
01 Eylül 2021 22:59
Türk mutfağı asırlık tariflerle dünyaya açılıyor
01 Eylül 2021 22:16		 3. doz BioNTech/Pfizer aşısı riski yüzde 84 azaltıyor
01 Eylül 2021 21:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:36 - Bilim Kurulu toplanıyor... Milli Eğitim Bakanı ve YÖK Başkanı da katılacak08:35 - Yüz yüze eğitimde ilk heyecan08:29 - Tedavide yeni dönem başladı08:23 - Kiralık ev 1 gün boş kalmıyor!08:10 - Türkiye - Karadağ maçına damga vuran an! Altay Bayındır 4 kişi diye bağırdı ama08:09 - Ronaldo'dan kırılması güç rekor!
08:02 - Pandemi kuralları güncellenecek07:58 - Ankara'da fırtınada 3 binanın çatısı uçtu07:50 - Sanal terörist hayatlarını kabusa çevirdi07:46 - Balkanlar'dan da FETÖ'yü sileceğiz07:38 - Belediye 5 adet parseli haraç mezat satmış07:35 - Depremin simgesi Ayda anaokuluna başladı! 'Buruk sevinç yaşıyoruz'
07:15 - Çocuklar ve okul toplum için risk değil07:00 - Kontenjanı binin üzerinde olan ve tam dolan 5 program06:50 - Mısır ve BAE ile yeni sayfa06:43 - Yine fenomen rezaleti! Bu sefer köprüden vapura atladı06:35 - Aşısızlara yeni yasaklar masada: Hastanelerin yükü giderek artıyor
06:30 - Meteoroloji il il saydı, kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
YKS sonuçlarına göre kapanmakla karşı karşıya alan lisans programları
2 Eylül 2021 tarihli atama kararları yayımlandı
3600 ek göstergede doğru bilinen yanlışlar
Kontenjanı binin üzerinde olan ve tam dolan 5 program
Aşısızlara yeni yasaklar masada: Hastanelerin yükü giderek artıyor
Meteoroloji il il saydı, kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Fahiş fiyata karşı yasa: Gıda enflasyonuna önlem yolda
Kiralık ev 1 gün boş kalmıyor!
Belediye 5 adet parseli haraç mezat satmış
Türkiye - Karadağ maçına damga vuran an! Altay Bayındır 4 kişi diye bağırdı ama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
arçelik servisi 4
ağzının yolunu bulamamak 2
hayatında bir türlü olmayan şey 1
içinde u harfi olan meyveler 3
tropik bitkiler 1
şu anda dinlenen şarkı 1
ama babacığım 1
Ida kasırgası 1
Telefon numarasını hiç değiştirmeyen kişi 6
dosyalamak 2
SON İLANLAR
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı sözleşmeli 4 personel alacak
Sivas Yıldızeli SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot 15 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 7 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat Engelli 2 İşçi Alacak
İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği 8 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam