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Mısır ve BAE ile yeni sayfa

"Çatışma, yerini iş birliğine bırakıyor" diyen Prof. Dr. Bilal Sambur "Biden etkisinden söz edebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.
02 Eylül 2021 06:50
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Mısır ve BAE ile yeni sayfa

Bir süredir gergin seyreden Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ilişkileri, son dönemde yerini normalleşmeye bıraktı. Ankara ve Abu Dabi arasında yoğun bir görüşme trafiği dikkat çekerken, bir yandan da Mısır ve Türkiye arasında normalleşme yönünde adımlar atılıyor.

Son günlerde Türkiye ve BAE arasında üç üst düzey görüşme gerçekleştirildi. Görüşmelerden BAE ile karşılıklı iş birliği ve yatırım kararı çıkarken, ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda fikir birliği sağlandı. Türkiye-BAE arasındaki buzların eridiği yorumları yapılırken, Ankara-Kahire hattında da normalleşme sürecinde ikinci aşamaya geçildi. İlki mart ayında Kahire'de düzenlenen istişari görüşmelerin ikincisi bu ay Ankara'da yapılacak. Bu kapsamda Mısır'dan bir heyetin 6-7 Eylül tarihlerinde Ankara'da temaslarda bulunacağı açıklandı. Görüşmede başta D. Akdeniz olmak üzere iki ülkenin faydasına olan adımların ele alınması bekleniyor. Bir süredir Türkiye karşıtı açıklamaları ve eylemleriyle dikkat çeken Abu Dabi'nin, Ankara'ya 'zeytin dalı' uzatmasının arkasındaki nedenler tartışılırken, uzmanlarına göre, Körfez ile ilişkilerin yeniden şekillenmesinde iç ve dış faktörler etkili. Gazetemize konuşan Prof. Dr. Bilal Sambur "Türkiye ve Körfez arasındaki ilişkilere gerilimliydi. Türkiye ve Katar blokunun karşısında Suudi Arabistan, BAE ve Mısır'ın yer aldığı blok vardı. Bu iki blok arasında uzun süreden beri devam eden bir hegemonya mücadelesi yaşanıyordu. Ancak her ne kadar Körfez'de böyle bir bloklaşma olsa da BAE, Mısır, Türkiye ve Katar aynı zamanda birbirlerine ihtiyaç duyan ülkeler. İlişkileri sürekli olarak gerilim ve çatışma üzerinden devam ettirmek bu ülkelerin lehine olan bir durum değil" dedi.

Dış faktör olarak ABD Başkanı Joe Biden'ı işaret eden Sambur "Özellikle Biden yönetiminin iş başına gelmesinden sonra Körfez ülkeleri ile Mısır ve Türkiye, ilişkilerini gerilim üzerine değil, iş birliği üzerine kurma ihtiyacı hissetti" diye konuştu. Sambur "Ticaret, ekonomi, bilim, teknoloji ve bölgesel sorunları hiçbir ülke kendi içerisinde tek başına çözemiyor. Sonuç olarak çatışmanın herkese kaybettirdiğini, diyalog ve diplomasinin ise herkese kazandırdığını ifade edebiliriz. Bunu da belirtmek gerekir, sıcak mesajlar, bu ülkeler arasındaki sorunların çözüldüğü anlamına gelmiyor. Ancak olumlu bir başlangıç" değerlendirmesini yaptı.

Selçuk Böke

Türkiye
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