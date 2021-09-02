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Kontenjanı binin üzerinde olan ve tam dolan 5 program

İki gün önce açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarına göre: Sıfırcıların toplam kontenjanı 13 bin 544. Bunların 1.573'ü 2 yıllık, 11.971'i 4 yıllık. Tablonun 6 bin 184'ü devlet, 4 bin 359'u vakıf üniversitesinde.
02 Eylül 2021 07:00
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Kontenjanı binin üzerinde olan ve tam dolan 5 program

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

Yerleştirme sonuçlarına bakıldığında hukuklarda gerileme; bilgisayar mühendisliği, yönetim bilişim sistemleri ve istatistik programlarında yükselme var.

Sistem ve tercihlerle ilgili güncel dosyaları irdeleyen Rehberlik Ekipler Amiri Salim Ünsal'la YKS'nin filmini çektik.

Salim Ünsal, ek kontenjanlar öncesi tamamen boş kalan bölümlere dikkat çekti.

"21.215 programdan 1.137'si şu an sıfır çekmiş durumda" diyen Ünsal şunları söyledi:

Bunların toplam 13 bin 544 kontenjanı var. 1 tane bile aday yerleşmemiş.

Bu rakamların 1.573'ü 2 yıllık, 11.971'i 4 yıllık...

Bunların 6 bin 184'ü devlet, 4 bin 359'u vakıf üniversitesinde...

2 bin 776'sı Kıbrıs'ta. Geri kalan 225'i de yabancı üniversitelere ait.

Buralardaki akademik kadro çalışmalarını sürdürüyor. Aksi bir durum olup bölüm kapandığında ise buradaki ekip başka yere kaydırılıyor.

Boşluğun bu kadar olmasını fazlasıyla bekliyorduk. Bu tip bölümlerin her yıl olduğunu görüyoruz bunları kılavuza alırken önceki yıllara bakmalıyız.

"MANTAR GİBİ ÇOĞALDILAR"

Ülkede yükseköğretim planlaması önceki yılların trendlerine göre yapılıyor ama trendler değiştiği anda çoğu bölüm açığa düşüyor. Bunların en önemli örneklerinden biri Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Beslenme ve Diyetetik gibi bölümler. Bir kaç yıldır çok talep görünce mantar gibi tüm üniversiteler açtı ve Yükseköğretim Kurulu da (YÖK) etkili bir planlama yapmadan bunların fahiş kontenjanlarına izin verdi. Kontenjan boşluklarının en ağırlıklı bu iki bölümde olması da yine doğru planlama yapılmadığını gösteriyor.

Sıfırcı bölümler her sene olur ama bu yılın konjonktürel durumundan dolayı bunların daha da arttığına şahit olduk.

Uygulanan sınavda bir standardizasyon sağlayamayınca yıldan yıla savrulan bölümler ve öğrenciler görüyoruz artık.

Bir diğer husus. ÖSYM rakamları net açıklayamadı. 'Tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti' deniliyor ama tercih eden kaç kişi belli değil...

İŞTE SIFIR ÇEKEN BAZI BÖLÜMLER...

7 BİN 558 OKUL BİRİNCİSİ NEREDE?

Aktif okul sayısı 11 bin, okul birincileri için ayrılan 24 bin 537 kontenjan var. Bu kontenjana 4 bin 843 okul birincisi yerleşti. 12 bin 136'sı için okul birincisi bulunamadığından genel yerleştirme adayları alındı. 7 bin 558 okul birinciliği kontenjanı boş kalarak ek yerleştirmede genel kontenjana ilave edilmiş oldu.

"BANA NE SIRADAN, PUANDAN" DEDİLER

Sıralamaları çok iyi olmasına rağmen daha düşük yerleri yazıp "bana ne sıradan, puandan" diyenler şaşırttı. İşte ilginç şekilde yapılan bazı tercihler ve 1. sıradan yerleşenlere örnekler:

TAM DOLAN 5 PROGRAM

Kontenjanı binin üzerinde olan ve tüm üniversitelerde tam dolan sadece 5 lisans programı var.

Eczacılık

Fen Bilgisi Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Veteriner

"İSRAF OLMAYA DEVAM EDİYORLAR"

KKTC uyruklu öğrenciler için devlet üniversitelerinde açılan az sayıda kontenjanlar hala israf olmaya devam ediyor. 293 kontenjan ayrılmış 32 aday yerleşmiş 261 kontenjana kimse itibar etmemiş. Aralarındaki 14 tıp kontenjanının 14'ü de boş.

İşte o üniversiteler:

Atatürk Ü.

Manisa Celal Bayar Ü.

Çukurova Ü.

Gazi Ü.

Hacettepe Ü.

İstanbul Medeniyet Ü.

İstanbul Ü.

İzmir Katip Ü.

Kırıkkale Ü.

Pamukkale Ü.

Bursa Uludağ Ü.

MAHMUT ÖZAY
Türkiye
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